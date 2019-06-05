На взорвавшемся «Кристалле» было выявлено более 30 нарушений пожаробезопасности

На пострадавшем от взрывов оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске (Нижегородская область) за 1,5 месяца до ЧП было выявлено 35 нарушений требований пожарной безопасности. Об этом 4 июня заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании у президента РФ Владимира Путина, сообщает ресурс Kremlin.ru.

По словам министра, 4 апреля 2019 года на предприятии произошел пожар после детонации взрывчатых веществ, после чего по требованию прокуратуры прошла внеплановая проверка требований пожаробезопасности.

«Было выявлено 35 нарушений, предприятию вручено предписание по их устранению. Срок устранения был установлен – 26 августа 2019 года. В настоящее время проведение аварийно-восстановительных работ находится на контроле Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России», – сказал Евгений Зиничев.

Как уточняет ТАСС, внеплановую проверку проводил Ростехнадзор, который выявил 7 нарушений. Так, на предприятии отсутствовали противопожарные двери, пути безопасной эвакуации людей со второго и третьего этажей здания, в помещениях складировались горючие материалы, стены на путях эвакуации с четвертого этажа были обшиты деревом.

Добавим, серия взрывов на оборонном заводе «Кристалл» произошла 1 июня в 11:53 минуты. В результате детонации начался пожар, который охватил площадь в 800 «квадратов» По данным Кремля, было частично повреждено 54 здания, выбиты стекла в 628 жилых домах и 87 социальных объектах. Травмы различной степени тяжести получили 89 человек, 18 из которых госпитализированы. Среди пострадавших, как сообщает Волжско-Окское управление Ростехнадзора, 9 сотрудников «Кристалла» и 13 специалистов «Завода им. Свердлова». Это ведомство приступило к расследованию обстоятельств новой аварии.

Следственное управление по Нижегородской области 1 июня возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Как писал «Огнепортал», в конце августа 2018 года в Дзержинске мощный взрыв прогремел на другом оборонном предприятии – «Заводе им. Свердлова». В одном из цехов из-за нарушения технологического процесса взорвалось вещество. После хлопка начался пожар, который охватил предприятие на площади 100 кв. метров. В результате ЧП погибли шесть человек.

Фото: nn-now.ru