В суд Кемерово поступило новое дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Заводский районный суд Кемерово начинает рассматривать еще одно уголовное дело о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В пятницу, 7 июня, в суд поступили материалы уголовного дела в отношении начальника службы пожаротушения первого отряда ФПС Кемеровской области Андрея Бурсина. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Заводского районного суда.

Бурсин обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность). Общий объем материалов уголовного дела составил 141 том. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Расследованием дела занималось главное управление по расследованию особо важных дел СК России. По версии следствия, как сообщает СКР, Андрей Бурсин нарушил ФЗ «О пожарной безопасности» и «Боевого устава подразделений пожарной охраны». Прибыв на место, он не организовал разведку пожара, опрос очевидцев, управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово. Более того, он распорядился направить семь основных пожарных автомобилей вместо 11, предусмотренных для пожара первого ранга.

«Ему было достоверно известно, что на объекты с массовым пребыванием людей, которым являлся торговый центр “Зимняя Вишня”, при получении первого сообщения о пожаре направляются силы и средства гарнизона по пожару повышенного ранга»,– отмечается в сообщении СКР.

Как уточняет «Комсомольская правда» со ссылкой на материалы следствия, Андрей Бурсин совершил три ошибки, одна из которых – необоснованно долгая разведка пожара и спасение людей. Фигурант дела шесть минут добирался от центрального входа торгового центра до четвертого этажа. Также он не дал указания подчиненным применить дымосососы и створы первой помощи, а это оборудование могло помочь в борьбе с дымом на четвертом этаже. В итоге это в совокупности не позволило «своевременно и на начальной стадии пожара организовать спасение людей из кинозала №2 и помещений коридоров, расположенных возле юго-западного эвакуационного выхода на четвертом этаже здания ТРЦ, где впоследствии были обнаружены трупы».

Напомним, 26 апреля в Заводский районный суд Кемерово поступили материалы первого уголовного дела по пожару в ТЦ «Зимняя вишня». На скамье подсудимых предстали директор торгового Надежда Судденок, сотрудники «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, начальник караула пожарной части Сергей Генин, охранник Сергей Антюшин, глава собственника здания «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова, технический директор этой компании Георгий Соболева. Объем первого уголовного дела составил 293 тома. Слушания в суде начались 16 мая.

Кроме них и Бурсина обвиняемыми по делу проходят бывший глава Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального спасательного ведомства Григорий Терентьев, руководитель инспекции Государственного строительного надзора региона Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков и заместитель Светлана Шенгерей, генеральный директор «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, а также бывший гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслав Вишневский.

Фото: РИА Новости/Андрей Бурсин