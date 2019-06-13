Зиничев: потребность в пожарной технике превышает 18 000 единиц

Глава МЧС России Евгений Зиничев 11 июня на 460-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» рассказал об основных проблемах ведомства и ситуации с техническим оснащением. Речь министра приведена на сайте спасательного ведомства.

Зиничев сначала привел данные Всемирного центра пожарной статистики: Россия по количеству возгораний находится в четвертом месте десятке стран, а по числу погибших при пожарах занимает вторую из 194 государств. Каждый день в нашей стране происходит 1300 возгораний, которые уносят жизни более 20 человек. Министр выделил основные факторы, влияющие на ситуацию: «недостаточное материально-техническое обеспечение подразделений МЧС России», огромная территория, малая плотность населения и дотационность большинства регионов. При этом Евгений Зиничев акцентировал внимание на проблемах ведомства.

«Продолжающееся с 2012 года ежегодное сокращение лимитов на материально-техническое оснащение МЧС России привело к тому, что на сегодняшний день почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс и требует замены. Если не учитывать технику, которая эксплуатируется сверх установленного ресурса, то обеспеченность боевых подразделений составляет 58 %. Таким образом, потребность в современных образцах пожарно-спасательной техники составляет более 18 000 единиц. В 2019 году МЧС России в рамках имеющихся лимитов планирует поставку всего около 400 ед. пожарно-спасательных автомобилей, что не перекрывает даже естественную убыль, составляющую порядка полутора тысяч единиц в год и не позволяет своевременно обновлять парк пожарно-спасательной техники»,– заявил глава ведомства.

Он добавил, что половина всей техники и пожарно-технического оборудования подлежит замене. Отслужившая свое рабочая техника, как отметил министр, поступает в добровольную пожарную охрану. В 2019 году добровольцы получили более 100 единиц, а за три года – свыше 700.

Кроме того, в 2018 году расчет пожарного автомобиля составлял 2-3 человека при нормативе в 6 бойцов. Для решения проблемы ведомство сократило обеспечивающие структуры и направило личный состав на доукомплектование боевых расчетов до 4-5 человек и усиление надзорных подразделений.

Зиничев затронул проблему оснащения территорий подразделениями пожарной охраны. По его словам, подразделения дислоцированы в 10 % населенных пунктов и около 80 % не имеют своих отделений, но находятся в зоне покрытия.

«12 % населенных пунктов страны с населением в 3 млн. человек находятся вне зон прикрытия пожарными подразделениями. В этой связи назрела необходимость пересмотра подходов к созданию и размещению сил противопожарной службы. Для сокращения времени прибытия пожарно-спасательных подразделений, снижения числа погибших и материального ущерба на пожарах при создании новых подразделений необходимо предусмотреть разграничение между различными видами пожарной охраны зон прикрытия, с учетом количества проживающего населения и наличия потенциально-опасных и критически важных объектов», – сказал Евгений Зиничев.

Министр уделил внимание проблеме гибели детей при пожарах. Ежегодно возгорания уносят жизни 700 юных россиян, а с начала 2019 года жертвами стали 199 детей. Глава ведомства отметил, что сопутствующим факторам традегий помимо основных (неосторожное обращение с огнем, нарушение правил печей и электрооборудовани) является ассоциальный образ жизни семей. Поэтому важно уделить внимание малоообеспеченным и многодетным семьям, бесплатно ремонтировать проводку и печное оборудование, а также устанавливать пожарные извещатели.

Фото: council.gov.ru