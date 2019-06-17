МЧС России вносит изменения в ФЗ «О пожарной безопасности»

МЧС России после крупных природных пожаров в Забайкальском крае, Иркутской и Курганской областях разработало законопроект, направленный на уточнение полномочий властей в сфере пожарной безопасности. Документ 14 июня был внесен на общественное обсуждение на портале проектов правовых актов.

Основанием для разработки законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности» стал указ президента РФ от 26 апреля 2019 г. № 198 «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края». Этот документ предусматривает, в частности, разработку нормативных актов, направленных на «отнесение первичных мер пожарной безопасности к вопросам местного значения муниципальных районов», проведение внеплановых проверок населенных пунктов, ввод понятий «лесной пожар» и «ландшафтный (природный) пожар». Правительство обязано было исполнить это положение до 1 июля 2019 года.

Как следует из законопроекта, МЧС России предлагает внести в ФЗ «О пожарной безопасности» такие изменения, как: основания для проведения внеплановой проверки органа местного самоуправления, понятия «лесной пожар» и «ландшафтный пожар», статью 15 предполагается дополнить пунктами «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района» и «создание муниципальной пожарной охраны».

Обсуждение документа продлится в течение 15 дней и завершится 28 июня.

Добавим, с полной версией законопроекта вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: twitter.com/Mchspk/МЧС по Приморскому краю