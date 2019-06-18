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Томские ученые создали бесконтактный метод проверки огнестойкости

Наталья Кузнецова 18.06.2019 В России, Новости

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали бесконтактный метод испытания деревянных строительных конструкций на огнестойкость. Новинка позволяет проверять огнезащитные составы и стройматериалы без проведения огневых испытаний. Специалисты уже представили разработку и программное обеспечение на  9-м Международном семинаре по опасностям пожаров и взрывов в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.

Над методикой работали сотрудники механико-математического факультета (ММФ). В ходе экспериментов они взяли плиты ОСП, ДСП и фанеры, покрытые различными огнезащитными составами, для отработки метода инфракрасной диагностики во время изучения характеристик зажигания. На образец направляли поток тепла от излучателя и при этом фиксировали появление пламени на поверхности.

«Главной целью серии экспериментов было создание методики работы с инфракрасной камерой и применение ее для оценки пожароопасных характеристик различных материалов», – отметили в пресс-службе.

По словам сотрудника лаборатории моделирования и прогноза катастроф ММФ Павла Мартынова, на обработанном образце время зажигания увеличивалось, и это с учетом факта различного влияния огнезащитных составов. Одни материалы лучше защищали фанеру, другие – ОСП.

Специалисты ТГУ представили результаты своих экспериментов на Международном семинаре по опасностям пожаров и взрывов, который прошел  Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) с 21 по 26 апреля. На нем Павел Мартынов рассказал о программном обеспечении, которое при помощи ИК-диагностики позволяет оценить пути распространения пожара. Он пояснил, что благодаря новинке можно проводить аннотирование каждой огненной частицы в ролике, записанном при помощи инфракрасной камеры.

Сама методика и наблюдения в перспективе могут стать дополнительными рекомендациями при создании технологий испытаний огнезащитных составов и строительных материалов.

Фото: здание ТГУ, Юрий Шукуров

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