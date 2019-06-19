«Транснефть» повысила пожарную безопасность объекта в Самарской области

«Транснефть – Приволга» (входит в «Транснефть») повысила пожарную безопасность линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Совхозная» Самарского районного нефтепроводного управления (поселок Прогресс). Как сообщает компания, на объектах были заменены устаревшие резервуары системы пожаротушения.

Предприятие транспортной монополии построило четыре новых горизонтальных резервуара для хранения воды, обеспечения работоспособности противопожарного водоснабжения и автоматического пожаротушения.

Два агрегата, каждый объемом по 100 кубометров, были установлены на ЛПДС «Совхозная-2», остальные, по 200 кубометров, – на ЛПДС «Совхозная-3». Резервуары заменили устаревшие сосуды.

Работа по обновлению системы пожаротушения заняла немногим более года: строительство началось в марте 2018, а ввод в эксплуатацию состоялся в июне 2019 после испытаний оборудования.

Добавим, 9 апреля компания «Транснефть» объявила аукцион на техническое перевооружение системы автоматического пожаротушения на площадке Бугурусланского районного нефтепроводного управления в Оренбургской области. Максимальная цена заказа составила 1 035 153 576 рублей с учетом НДС. Во вторник, 17 июня, заказчик подвел итоги конкурса. Победителем была признана компания «НефтеГазоТехнологии» (Самара), которая предложила за свои услуги 1030 000 000 рублей.

Фото: volga.transneft.ru