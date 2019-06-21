Эксперты о конференции «Пожарная безопасность и огнезащита»: она объединяет всех участников рынка

Участники Международной конференции «Пожарная безопасность и огнезащита» (она пройдет в Екатеринбурге 11 июля) поделились с «Огнепорталом» своим мнением по поводу предстоящего мероприятия и отметили основные особенности события. По словам собеседников, конференция по огнезащите – объединяющая площадка для специалистов, где они смогут обсудить ключевые темы в сфере пожарной безопасности и обменяться опытом.

К.т.н., заместитель председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов, технический директор компании «Лаборатория “Евростиль”» Олег Ламкин как представитель промышленности в области обеспечения пожарной безопасности подчеркнул, что конференция «Пожарная безопасность и огнезащита», в первую очередь, решает задачу сотрудничества органов государственного надзора и промышленности. Тем самым выполняет «майские указы» президента РФ Владимира Путина и его последнего обращения к Федеральному собранию, где он призывает к сотрудничеству государства и общества.

К слову, на конференции с докладом выступит главный специалист отдела пожарного надзора Департамента государственного и жилищного надзора Свердловской области Василий Пестеров.

Не менее важно то, что на каждой конференции участники представляют новейшие достижения в области противопожарной защиты населения и объектов собственности как государственной, так и частной. С новинками могут ознакомиться не только производители и проектировщики, но и органы надзора. Кстати, свой доклад о разработке проектных решений по повышению огнестойкости строительных конструкций представит к.т.н., доцент, начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов.

В то же время на конференции участники получают возможность узнать о продукции высокого качества.

«Промышленность и “Огнепортал”– это как фильтр, отсеивающий зерна от плевел – высококачественную продукцию от не очень качественной», – подчеркнул собеседник.

При этом, как отметил Ламкин, упор делается в сторону импортозамещения. Поэтому, одной из целей конференции является продвижение на рынок отечественных производителей, которые зачастую лучше иностранных, и оказание помощи им.

С экспертом согласен представитель производителей огнезащитной продукции. Начальник отдела огнезащитных материалов компании «Тизол» Андрей Конышев сообщил, что в целом конференции по пожарной безопасности, которые проводит ИД «МедиаПро», общепризнаны в профессиональной среде и о них положительно отзываются участники из разных уголков страны.

В залах собирается весьма широкая аудитория: ведущие производители, сертификационные и надзорные органы, проектировщики, заказчики, монтажники средств обеспечения пожарной безопасности, генеральные подрядчики. Специалистов привлекают темы, обсуждаемые на конференции.

«Рассматриваются вопросы по проектированию, обслуживанию и эксплуатации противопожарных систем, обзор состояния рынка средств огнезащиты. В рамках конференции состоится круглый стол, посвященный нормативно-техническому регулированию, инновационным технологиям в области обеспечения пожарной безопасности в строительстве. Особое внимание будет уделено противопожарным мероприятиям на объектах с массовым пребыванием людей, борьбе с фальсифицированными и контрафактными решениями»,– поделился Андрей Конышев.

Олег Ламкин также добавил, что упор делается в сторону импортозамещения. Поэтому, одной из целей конференции является продвижение на рынок отечественных производителей, которые зачастую лучше иностранных, и оказание помощи им.

Немаловажно и решение вопроса конкуренции между компаниями.

«Цель ”Огнепортала” – перевести конкуренцию в плоскость коллегиальности работы по защите людей и собственности, продвижение на рынок добросовестной и честной конкуренции», – добавил эксперт.

В конечном счете конференция «Пожарная безопасность и огнезащита» станет встречей друзей-конкурентов, где они смогут обменяться опытом с одной благородной целью – защита человека и имущества .

Добавим, заявки на участие в мероприятии принимаются до 11 июля.

Фото: ИД «МедиаПро»