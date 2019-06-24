Депутаты предложили ввести дополнительные требования к пожарной сигнализации

Члены Совета народных депутатов Кемеровской области предложили автоматически дублировать сигнал о возникновении пожара в местах с массовым пребыванием людей, чтобы исключить человеческий фактор. Законопроект «О внесении изменения в статью 83 Федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”» был внесен в Государственную думу в пятницу, 21 июня.

Как следует из пояснительной записки к документу, парламентарии обосновывают свою инициативу данными статистики и выводом о причинах трагедий. Только за 11 месяцев 2018 года в местах с массовым пребыванием людей произошел 471 пожар, что на 29,4 % больше показателя 2017 года, а число жертв выросло в 20 раз. Основная причина смертности и значительного материального ущерба – позднее обнаружение и сообщение о возгорании, также неисправность пожарной сигнализации, паника и непрофессионализм персонала. Кроме того, в ходе проверок было выявлено более 10 тыс. зданий с нарушениями в работе системы пожарной сигнализации.

Поэтому депутаты предложили внести следующее изменение:

«Установить дополнительные требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2.1 и Ф3.1 в части обеспечения дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Предлагаемое изменение позволит исключить человеческий фактор при оповещении подразделений пожарной охраны о возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей, что позволит существенно повысить уровень обеспечения пожарной безопасности».

Таким образом, в часть 7 статьи 83 Техрегламента будут внесены поправки, касающиеся ввода дополнительных категорий зданий (Ф2.1 и Ф3.1), показатель по одновременному пребыванию 50 и более человек, дублирование сигналов «без участия работников объекта».

Напомним, 25 марта 2018 года пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, большинство из которых дети. Одним из виновников трагедии стал охранник Сергей Антюшин, который отключил пожарную сигнализацию из-за ее частных срабатываний.

Фото: bastion-kolomna.ru