Segezha Group начала строительство завода огнестойких панелей

В Вологодской области во вторник, 25 июня, началось строительство завода огнестойких CLT-панелей. Об этом сообщают пресс-служба главы региона и компании–инвестора Segezha Group (входит в АФК «Система»).

Возведение объекта началось на площадке Сокольского деревообрабатывающего комбината. Для будущего завода инвестор создал новую компанию «Сокол СиЭлТи» и закупил оборудование у Ledinek (Австрия) – европейского лидера станкостроения в сфере деревообработки. Поставка и монтаж агрегатов планируется на май 2020 года, тогда же, в 2020-м, Segezha Group намерен завершить строительство предприятия. Выход на рынок намечен на 2021 год.

А первый шаг к реализации проекта был сделан 25 июня. В фундамент будущего завода символический камень заложили президент Segezha Group и глава региона Михаил Шамолин.

По словам Шамолина, «Сокол СиЭлТи» станет первым шагом на пути к массовому многоэтажному деревянному домостроению в России. В данном случае имеются ввиду дома высотой в 10,15 и 25 этажей.

«Кому-то это покажется экзотикой, но это востребованная в мире технология, альтернатива бетонному и кирпичному домостроению, причем, на мой взгляд, которая обеспечит другое, более высокое, качество жизни»,– заявил Михаил Шамолин.

Объем инвестиций в проект оценивается в 3 млрд рублей, а максимальная мощность производства – 250 тыс. квадратных метров CLT-панелей в год. Первая тестовая панель будет выпущена уже в конце 2020 года.

Напомним, летом 2018 года Segezha Group анонсировала строительство в Вологодской области завод по производству огнестойких CLT- панелей с объемом инвестиций в 1,2 млрд рублей и ежегодной мощностью в 35,4 тыс. кубометров. Тогда же, в конце года, инвестор получил готовую площадку на базе Сокольского деревоперерабатывающего комбината и расчетную лесосеку для снабжения сырьем.

В России сейчас CLT- панели выпускает компания «Промлес» (Санкт-Петербург).

Фото: segezha-group.com