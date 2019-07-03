В России упростили проведение экспертизы проектной документации

В России появился институт экспертного проектирования в строительстве, который позволит облегчить прохождение экспертизы проектов. Такое понятие было введено вместе нормативным актом «О внесении изменений в Федеральный закон “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”». Данный закон 27 июня 2019 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба «Главного управления государственной экспертизы», экспертное сопровождение проекта означает оценку соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы техрегламентам и иным документам.

«Если в ходе экспертного сопровождения в проектную документацию будут внесены изменения, требующие проведения экспертизы проектной документации, то орган исполнительной власти или организация, проводившая экспертизу, по итогам внесения таких изменений выдает заключение экспертизы проектной документации», – отмечает Главгосэкспертиза.

При этом действует обязательное условие: сведения в заключении необходимо внести в Единый государственный реестр заключений (ЕГРЗ) экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Только в таком случае не потребуется проведение повторной экспертизы.

Таким образом появляется возможность привлечения экспертов к работе над проектом на более раннем этапе и исключения необходимости проведения новой экспертизы. В конечном счете это приведет к снижению затрат и сокращению сроков возведения объекта.

Напомним, в феврале 2019 года на форуме «Технологии безопасности» заявил начальник управления промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС Главгосэкпертизы Александр Красавин заявил о намерении ведомства внести изменения в документы, касающиеся разработки и экспертизы проектной документации. Одна из инициатив касается отказа от разработки специальных технических условий (СТУ) при проектировании объектов.

Фото: ckc63.ru