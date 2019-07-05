Уральские компании представят на «Иннопроме» огнезащитную продукцию

На международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге компании представят продукцию для повышения пожарной безопасности. Об этом следует из данных каталога мероприятия.

В экспозиции выставки – порошок триокиси сурьмы производства компании «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма, Свердловская область). Материал применяется, в частности, в качестве антипирена, противопожарной добавки при выпуске термостойких полистролов и полиэтиленов.

«Холдинг Кабельный Альянс» (входит в УГМК, Свердловская область) представит огнестойкие кабели торговой марки «Кольчуга». Изготовитель обещает поместить образец продукта в голографическую картину с имитацией огня.

На выставке «Иннопром» также представят огнетушители – их привезет тюменская компания «Орион». Автономные устройства пожаротушения (АУПП) представляют собой компактные агрегаты темно-красного цвета весом от 600 граммов до 1,2 килограмма. Огнетушители срабатывают при попадании в огонь.

Добавим, 10-я юбилейная выставка «Иннопром» пройдет в столице Среднего Урала с 8 по 11 июля. Страной-партнером мероприятия выступает Турция. Официальное открытие выставки состоится в ближайшее воскресенье 7 июля. О событиях «Иннопрома» читайте в № 7-8 журнала «Промышленные покрытия», а также на «Огнепортале» и «ЛКМ Портале».

Как писал «Огнепортал», на «Иннопроме» в 2018 году участники представили шар-огнетушитель «Сфера» (производство Кирово-Чепецкого завода «Агрохимикат»), термостойкие композиты из вторичных материалов (разработка «Белорусского государственного университета») и противопожарные перегородки (компания «Пожресурс»).

Фото: innoprom.com