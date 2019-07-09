МЧС России попало под «регуляторную гильотину»

МЧС России попало в список органов власти и видов контроля, в отношении которых в первую очередь будет введен механизм «регуляторной гильотины». Об этом следует из документа, опубликованного на портале правительства РФ 8 июля.

Перечень ведомств и видов контроля глава кабмина Дмитрий Медведев утвердил еще 4 июля. В него вошли, в частности, МВД России, Министерство юстиции, Федеральная антимонопольная служба, Ростехнадзор, Минстрой, Минэнерго и МЧС.

Что касается спасательного ведомства, то под «регуляторную гильотину» подпадут такие виды контроля, как: в области гражданской обороны, федеральный государственный пожарный надзор, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, «лицензионный контроль за деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», надзор за маломерными судами, «лицензионный контроль за деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры», надзор за соблюдением технических регламентов и «контроль выполнения требований антитеррористической защищенности».

С полной версией документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Напомним, в январе 2019 года Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме предложил к 1 февраля 2020 отказаться от избыточных требований при помощи «регуляторной гильотины» Затем, 26 февраля, в правительстве был создан департамент регуляторной политики. Один из приоритетов нового подразделения – реформа надзора «регуляторной гильотиной».

Летом, 4 июня, глава кабмина утвердил план мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины», который предполагает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности, структуры регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, а также актуализацию и систематизацию обязательных требований.

Фото: mchs.gov.ru