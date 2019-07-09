«Серконс»: потребители стали тщательнее выбирать огнезащиту

Ведущий специалист по сертификации и промышленной безопасности «Серконс» Елизавета Соломенникова на Международной промышленной выставке «Иннопром» (Екатеринбург) рассказала журналисту «Огнепортала» об изменении поведения производителей огнезащиты и потребителей после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По ее словам, клиенты компании стали тщательнее выбирать продукцию.

На отечественном рынке чаще всего сертифицируют огнезащитные покрытия, причем отечественного производства. Иностранцы в отличие от российских компаний заказывают испытания огнестойкой кабельной продукции. Тем не менее, основной поток «Серконс» составляют клиенты из России. Как следствие – после пожара в «Зимней вишне» компания ощутила наплыв желающих проверить продукцию.

«Было очень много обращений как от производителей, так и эксплуатирующих организаций. Те же торговые центры стали чаще обращаться за подтверждением того, что продукция сертифицирована и испытана. Игроки рынка стали тщательнее выбирать огнезащитную продукцию. Кроме того, потребители начали жестче подходить к выбору органа сертификации», – рассказала Елизавета Соломенникова.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых – дети. Сейчас в Кемерово идут слушания по уголовному делу. Всего фигурантами проходят 15 человек.

Фото: ИД «МедиаПро»