В Мытищах при крупном пожаре около ТЭЦ пострадали 13 человек

Огнеборцы потушили крупный пожар рядом с ТЭЦ «Северная» в городе Мытищи Московской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. При пожаре травмы получили 13 человек и один погиб.

Тревожный сигнал о пожаре на газовой станции высокого давления поступил на пульт спасателей в 11:11 утра по местному времени. Спустя 27 минут к месту ЧП вылетели два вертолета Ка-32 с водосливными устройствами, в 11:50 ведомство направило два пожарных поезда.

К моменту прибытия первого подразделения за территорией ТЭЦ горел газопровод на площади 200 «квадратов», поэтому ранг пожара был повышен до третьего номера. Высота огненного факела достигала 50 метров. Огонь также охватил и соседнее здание, где располагался склад и офис одной фирмы. Спустя два часа после вызова было объявлено о локализации возгорания.

В тушении пожара было задействовано 52 единицы техники и 157 человек.

Как уточняет ТАСС, по предварительным данным, ЧП произошло из-за прорыва газопровода «Мосгаза». В результате пожара, как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на МЧС России, пострадали 13 сотрудников объекта и один человек погиб. Жертвой огня стала женщина-охранник, которая не успела выбраться из пламени.

Сейчас следователи проводят проверку по факту произошедшего. На месте работают криминалисты и сотрудники первого и второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Московской области.

Фото: tass.ru