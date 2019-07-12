В Екатеринбурге прошла конференция «Пожарная безопасность и огнезащита»

11 июля в уральской столице состоялась конференция «Пожарная безопасность и огнезащита». Для обсуждения актуальных отраслевых вопросов в Екатеринбург приехали более ста отраслевых специалистов.

Это представители крупных предприятий – Сухоложского литейно-механического и Сухоложского огнеупорного, Уральского электромеханического, Среднеуральского медеплавильного, Северского трубного заводов, Уралэлектротяжмаша. Присутствовали монтажные и проектные организации, в частности Уралгражданпроект, Уралгипромез, ПИЦ «УралТЭП». Огнезащитный бизнес представили компании «Тизол», «Территория цвета», «Технос М+», «Плазма-Т», Rockwool, «Огнехимзащита», «Неокрил», Ярославская лакокрасочная компания, «Огнекор». Министерство чрезвычайных ситуаций на конференции представляли Уральский Институт ГПС МЧС России. Также конференцию посетили сотрудники испытательной пожарной лаборатории по Свердловской области, Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Выступления докладчиков комментировали Василий Пестеров, главный специалист отдела пожарного надзора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, Евгений Кузнецов, эксперт ассоциации «Союз 01», а также постоянный эксперт конференций «Огнезащита и пожарная безопасность» Олег Ламкин, вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций, НСОПБ.

Открыл конференцию Владимир Гринин, начальник отдела маркетинга компании «Технос М+». По его словам, порядка 90 % пожаров в России сегодня тушатся водой. Поэтому в докладе о разработках компании он акцентировал внимание на комплексе пожаротушения тонкораспыленной водой. Принцип действия систем пожаротушения тонкораспыленной водой основан на подаче водяного потока с размером капель от 100 до 150 микрон. Обычные системы водяного пожаротушения, которые распространены в России, «выдают» размер капель 1-2 миллиметра. За счет разбивки потока капель резко увеличивается площадь поверхности капель. Например, площадь распыления одного литра воды через распылитель обычного водяного пожаротушения составляет три квадратных метра. При тонкораспыленном распылении она увеличивает в 20 раз – до 60 квадратных метров.

По словам Олега Ламкина, эффективность тушения тонкораспыленной водой по сравнению с обычной водой еще не доказана. «На этот счет ведутся дискуссии и очень серьезные», — подчеркнул он. И рассказал историю появления технологии тушения тонкораспыленной водой. По словам эксперта, она появилась не так давно – в 50-х годах, когда головки для тушения авиационных баков для отравляющих веществ (химическое окружение) английских самолетов приспособили для тушения тонкораспыленной водой.

Огнезащитные решения для металлоконструкций представил Андрей Конышев, начальник отдела огнезащитных материалов «Тизол». Он ответил на вопросы аудитории об особенностях защиты воздуховодов. Споры вызвал вопрос Любови Александровой, инженера компании «Белый лист», о защите креплений воздуховодов. По словам О. Ламкина, защита шпилек и подвесок до сих пор не решена. Как считает А. Конышев, согласно ГОСТу, для испытаний воздуховод поставляется в сборе с элементами крепления. «В отличие от большинства, если не от всех конкурентов, “Тизол” испытывает воздуховоды в московских печах вместе с защищенными элементами крепления», – добавил А. Конышев.

Переключил внимание аудитории на системы активного пожаротушения Вадим Федосеев, заместитель директора по развитию «Плазма-Т». Как утверждает специалист, основная проблема любой системы от проектирования до технического обслуживания – это взаимосвязь различных разделов инженерной противопожарной защиты. «Есть системы противодымной вентиляции, системы пожаротушения и т.п. Все эти разделы, зачастую, проектируются, различными специалистами и на разном оборудовании. Далее начинается вопрос – а как это все совместить?», – спрашивает он. На примере системы «Спрут-2» он описал комплексный подход к проектированию системы пожарной безопасности.

Вновь о системах конструктивной огнезащиты заговорил Николай Никитин, региональный менеджер компании Rockwool. Он рассказал о решениях компании по обеспечению пожарной безопасности трубных проходок, воздуховодов и деревянных балок. Пока аудитория задавала вопросы представителю Rockwool, А. Конышев напомнил участникам мероприятия о проекте СП 433 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ», который вводит ограничение на применение конструктивных систем защиты, и вступит в силу 25 июля 2019 года. Как заявил О. Конышев, «Тизол» – единственная в стране компания, которая борется за отмену этого документа.

Завершил первую часть конференции Евгений Кузнецов, эксперт ассоциации «Союз 01». В докладе о нормативных казусах в пожарной безопасности он вкратце остановился на проблеме расследования пожаров и их оценки, которая, как считает эксперт, в России не проводится. Упомянул он и о наболевшей проблеме серой сертификации в недобросовестных лабораториях. Остановился на проблеме заниженных толщин систем конструктивной огнезащиты. Эксперт сделал краткий обзор пожара на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС в 2015 году. И вновь вернулся к теме заниженных толщин, но уже у огнезащитных покрытий. Говоря о последних крупных возгораниях, – пожар в ТЦ «Зимняя вишня» (март 2018, Кемерово), гипермаркете «Лента» ( ноябрь 2018, Санкт-Петербург), распределительном центре «Магнита» (апрель 2019, Воронежская обл.), на заводе «КрасМаш» (апрель 2019, Красноярск), в ТЦ «Планета» (июнь 2019,г. Заозерный, Краснодарский край) – Е. Кузнецов акцентировал внимание на одном общем факторе этих возгораний – распространение пожара шло через кровлю.

Вторую часть мероприятия открыл Артем Акулов, начальник адъюнктуры ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России к.т.н., доцент действительный член ВАН КБ, член-корреспондент НАНПБ. В докладе «Разработка проектных решений по повышению огнестойкости конструкций. Контроль качества огнезащитных работ» он подробно рассмотрел особенности контроля качества огнезащитных работ, требования к специалистам, которые этот контроль осуществляют. Остановился на ГОСТах, регулирующих контроль производства работ, включая подготовку поверхности и нанесения покрытия. По словам А. Акулова, серьезные организации заинтересованы в применении качественных огнезащитных материалов. Но не с точки зрения пожарной безопасности, а с точки зрения долговечности – чтобы покрытие не «слазило» в первый год эксплуатации.

Выступление главного специалиста отдела пожарного надзора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Василия Пестерева оказалось созвучно докладу А. Акулова. Поэтому он акцентировал внимание аудитории на особенностях проекта производства огнезащитных работ.

Продолжил мероприятие Сергей Субачаев, к.т.н., доцент, полковник внутренней службы Уральский институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург. Он подробно остановился на ключевых вопросах применения методик определения расчетных величин пожарного риска. Важным фактором при эвакуации специалист назвал групповое движение людей. По словам С. Субачева, в местах с массовым пребыванием людей эвакуация групп людей проходит на 10-30 % медленнее, чем при независимом движении одного человека.

Завершающий мероприятие доклад О. Ламкина, который перетек в формат круглого стола, вызвал бурную дискуссию. Он сделал краткий обзор нестыковок терминов в нормативной документации, включая понятия конструктивная и конструкционная защита. Вместе с аудиторией он разбирался в тонкостях правил огнезащитных работ для здания I и II степени огнестойкости.

Спонсорами конференции в Екатеринбурге выступили компании «Тизол» и «Территория цвета».

Следующая встреча специалистов в области огнезащиты и пожаротушения пройдет в рамках конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» в Перми 26 сентября.

«Современные подходы к обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений с массовым пребыванием людей. Установки пожаротушения Технос-М»

Владимир Гринин, начальник отдела маркетинга, «Технос-М+» (Нижний Новгород)

«Комплексный подход к активной противопожарной защите здания»

Вадим Федосеев, заместитель директора по развитию «Плазма-Т» (Москва)

«Огнезащитные решения Rockwool»

Николай Никитин, региональный менеджер, Rockwool (Новосибирск)

«Нормативные казусы в обеспечении пожарной безопасности»

Евгений Кузнецов, член президиума, эксперт ассоциации, «Союза 01» (Москва)

«Разработка проектных решений по повышению огнестойкости конструкций. Контроль качества огнезащитных работ»

Артем Акулов, к.т.н., доцент, начальник адъюнктуры ФГБОУ Уральский институт ГПС МЧС России (Екатеринбург)

«Характерные нарушения, выявляемые при разработке проекта огнезащиты и выполнения работ. Критерии оценки соответствия огнезащитных работ»

Василий Пестерев, главный специалист отдела пожарного надзора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (Екатеринбург)

«Основные ошибки и проблемные вопросы применения методик определения расчетных величин пожарного риска»

Сергей Субачев, доцент кафедры пожарной безопасности в электроустановках, к.т.н., ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС

России (Екатеринбург)

«Современное состояние и перспективы развития требований нормативной документации в области огнестойкости и ограничения распространения пожара»

Олег Ламкин, вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций, НСОПБ (Москва)