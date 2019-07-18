Госпожнадзору России исполняется 92 года

Госпожнадзор России сегодня занимает особое место в системе государственных надзоров МЧС России. Создан он был 18 июля 1927 года Постановлением ВЦИК (СНК РСФРС) «Положения о государственном пожарном надзоре». С этого времени госпожнадзор стал заведовать разработкой противопожарных норм и контролировал их применение, содержанием пожарного инвентаря, развитием систем пожарной автоматики.

С 1977 году постановлением Совета Министров утверждено «Положение о государственном пожарном надзоре в СССР». Документ предусматривал участие госпожнадзора в комиссии по приемке в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений, проводил учет пожаров, в выборочном порядке контролировали выполнение противопожарных требований проектными и строительными организациями. Этот документ давал госпожнадзору право в любое время при администрации объектов проверять их на следование правилам пожбезопасности.

Через пару лет — в 1979 — с приказом ВМД вышло «Наставление по организации работы органов государственного пожарного надзора». Обновили документ в 1987 году. Расширился масштаб действий инспекторского состава. Сотрудникам госпожназдора дали право контролировать конкретные территории.

В 90-е годы функции госпожнадзора легли на плечи Службы противопожарных и аварийно-спасательных работ (СПАСР). В 1993 она преобразована в Государственную противопожарную службу (ГПС) МВД России. С этого момента госпожнадзор определен как специальный вид государственной надзорной деятельности. Через два года — с принятием в 1995 году «Наставления по организации и осуществлению государственного пожарного надзора в Российской Федерации» — должностные лица Государственной противопожарной службы наделили правами по проведению госпожнадзора.

Современная история госпожнадзора идет с 2002 года — с преобразованием ГПС МВД России в ГПС МЧС России. В 2003 году вводится инструкция по проведению госпожнадзора. В 2004 году с принятием Положения о государственном пожарном надзоре утверждается численность сотрудников госпожнадзора, их функции и задачи.

В 2012 принят Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.