Мертворождение скандального Свода Правил

Вопиющий факт попрания законодательных и нормативных актов в ущерб безопасности гражданского населения и в угоду производителей средств огнезащиты сомнительной эффективности.

Несмотря на многочисленные апелляции в адрес Минстроя РФ от ведущих специалистов научных, нормотворческих, общественных, производственных организаций 25.07.2019 г. вступил в действие СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ». Грубо нарушено постановление Правительства Российской Федерации №624 от 01.07.2016 г., которое предусматривает процедуру согласования разрабатываемых подзаконных актов профильными техническими комитетами при Минстрое и МЧС. Процедуры обсуждения и принятия данного документа, разработанного ассоциацией «Крилак», не соответствовали требуемым алгоритмам взаимодействия.

По данному факту ведущими производителями конструктивной огнезащиты направлено в адрес Генпрокуратуры РФ обращение с целью оценки законности действий чиновников Минстроя. Следует заметить, что руководство Федерального центра нормирования стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве отреагировало на абсолютно дилетантские формулировки сомнительных пунктов 4.20 и 4.21 СП 433, имея в виду необходимость дополнительной согласованной корректировки текстов строительным и пожарным сообществами. Дело в том, что эти надуманные пункты ограничивают применение минераловатных огнезащитных покрытий, которые доказали свою максимальную эффективность, эксплуатационные сроки, абсолютную надежность.

Стыдно наблюдать, как производители и потребители вспучивающихся красок заходятся в восторге от наличия искусственно созданной лазейки для продвижения средств огнезащиты сомнительной эффективности. Общепризнанно (в т.ч. по результатам случившихся пожаров и контрольных огневых тестов), что практически все отечественные вспучивающиеся составы обладают реальной огнезащитной эффективностью, которая в 1,5-3 раза ниже, чем декларируемая в фальсифицируемых сертификатах. Требования ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 и СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» определяют, что в зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения нулевого класса пожарной опасности конструкций должны применяться только негорючие покрытия. Таким образом, ни тонкослойные вспучивающиеся составы, ни так называемый комбинированный «конструктив», состоящий из двух полимерных слоев, вследствие своей горючести не могут быть использованы на упомянутых объектах.

Немаловажно отметить,что упомянутый СП 433.1325800, в отличие от СП 2.13130, не входит в перечень подзаконных актов, определенный постановлением Правительства РФ для обеспечения требований ФЗ 123.

От имени коллектива АО «ТИЗОЛ», который отмечает свое 70-летие, приветствую представителей строительного и пожарного сообществ, которые вносят реальный вклад в обеспечение безопасной жизнедеятельности каждого гражданина.

Конышев Андрей – начальник отдела огнезащитных материалов oom@tizol.com.