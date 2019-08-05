Военные строители ищут поставщика 15,9 тонны огнезащитных ЛКМ

«Главное военно-строительное управление № 5» («ГВСУ №5», Саратов) объявило аукцион на поставку огнезащитных лакокрасочных материалов российского производства на один из своих объектов в Саратов. Как следует из документации, опубликованной на портале Госзакупок, строительная организация потратит на продукцию почти 5,6 млн рублей с НДС 20 %.

«ГВСУ №5» требуется 15,9 тонны продукции – огнезащитного покрытия «Фризол ОК». Материалы необходимы для выполнения государственного оборонного заказа.

ЛКМ необходимо поставить в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта в Саратов на улицу Артиллерийская, 2, – сейчас там базируется «Региональный учебный центр боевой подготовки ракетных войск и артиллерии ВС РФ».

Заявки на участие в аукционе принимаются до полудня 13 августа. Заказчик подведет итоги конкурса 16 августа.

Добавим, по данным Единого реестра сертификатов соответствия на декабрь 2018 года, на огнезащитное покрытие «Фризол ОК» действует сертификат у компании «СтройЗащита» (Нерехта, Костромская область). Документ был выдан 11 октября 2018 года сроком на 4 года. Как следует из данных сертификата, обмазка для металлоконструкций «Фризол ОК» толщиной 3,92 мм обеспечивает третью группу огнезащитной эффективности на металле с толщиной 3,4 мм в при нанесении на грунт ГФ-021 и покрывной эмалью «Анткор-03» (0,05 мм).

Как писал «Огнепортал», в 2018 году строительные подразделения Минобороны неоднократно заказывали огнезащитные материалы, при этом выбирая разных производителей. Так, в мае «Главное военно-строительное управление №14» разместило аукцион на поставку 27,7 тонн покрытия марки «Джокер М» производства компании «Торговый Дом “Ассоциация КрилаК”». В итоге дочерняя организация производителя проиграла конкурс, а заказчик признал аукцион несостоявшимся.

В августе этот же заказчик объявил о закупке 21 386 кг огнезащитных составов марки «Инфлекс» (выпускает компания «Прогресс» из Санкт-Петербурга). Конкурс был признан несостоявшимся, поскольку заявки участников не соответствуют требованиям. Год спустя, в июле, «Главное военно-строительное управление №14» объявило аукцион на поставку огнезащитных покрытий марки Defender (33,5 тонны Defender Solvent и 26 тонн Defender MS Plaster) на сумму 21,4 млн рублей, которые выпускает Лаборатория “Евростиль”». Контракт в итоге был заключен с единственным участником – компанией «ПетроВент».

Фото: djhooligantk.livejournal.com/842674.html