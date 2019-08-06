ВНИИПО МЧС вынесло на обсуждение два новых ГОСТа

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали первые редакции двух новых ГОСТов – на покрывала для изоляции пожара и покрытия бесчердачные на основе стального профилированного настила. Документы вынесены на публичное обсуждение.

Проект ГОСТа «Покрывала для изоляции очага возгорания. Общие технические требования. Методы испытаний» представляет собой межгосударственный стандарт, поэтому его должны принять еще члены Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации. Документ устанавливает требования к покрывалам, применяемым в качестве первичного средства пожаротушения, а также при защите конструкций, проведении огневых работ и для спасения человека. Стандарт предусматривает технические характеристики материала, методы огневых испытаний и их оценку.

ВНИИПО МЧС России просит присылать предложения и замечания по проекту до 16 октября 2019 года на адреса электронной почты: vniipo22@mail.ru (исполнитель – Казаков Алексей Васильевич, тел./факс: (495) 521-91-40) и tk_274@mail.ru (секретариат ТК 274 «Пожарная безопасность»).

Второй стандарт, «Конструкции строительные. Покрытия бесчердачные на основе стального профилированного настила. Метод испытания на пожарную опасность»,– внутрироссийский ГОСТ, вводится впервые. Документ вводит методы испытаний на пожарную опасность конструкций бесчердачных перекрытий и применяется для предварительных испытаний на пожарную опасность опытных образцов. Стандарт предусматривает такие термины, как: теплоизоляция, теплоизоляционный материал, предварительные испытания и ряд других.

Обсуждение документа продлится до 30 сентября 2019 года. Свои предложения и замечания можно присылась на адреса электронной почты: 3.2.2@vniipo.ru (исполнитель – Ушанов Всеволод Валерьевич, тел.: (495) 524-81-78) и tk_274@mail.ru (секретариат ТК 274 «Пожарная безопасность»).

С текстами новых ГОСТов можно ознакомиться на «Огнепортале»:

Фото: know-house.ru