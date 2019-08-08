Суд оштрафовал взорвавшийся летом завод «Кристалл»

Дзержинский городской суд Нижегородской области наказал оборонный завод «Кристалл» за многочисленные нарушения промышленной безопасности. Как сообщает пресс-служба суда, предприятию придется выплатить 600 тыс. рублей.

После июньского ЧП в течение четырех дней, с 12 по 17 июля, на заводе прошла проверка. В ходе нее специалисты выявили немало нарушений при хранении и учете взрывчатых веществ.

Так, продукция хранилась прямо на полу в мешках вплотную к стенам, при этом не было стеллажей и настилов, не была соблюдена необходимая ширина прохода между штабелями со взрывчатыми веществами, проверяющие зафиксировали кратное превышение предельно допустимого объема хранения взрывчатой продукции. На опасном объекте не установлены вторые (внутренние двери), а стены склада покрыты трещинами и сквозными отверстиями.

Кроме того, были выявлены нарушения пожарной безопасности.

«В 11 складах (зданиях) отсутствует (не функционирует) охранно-пожарная сигнализация; отсутствуют противопожарные щиты», – отмечается в сообщении суда.

Спустя два дня после проверки специалисты Дзержинского отдела Волжско-Окского управления Ростехнадзора составили протокол по ч.3 ст.9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Окончательное решение о наказании «Кристалла» принимал суд.

На заседании суда представители предприятия признали свою вину и пояснили, что уже устранили некоторые нарушения. Суд, рассмотрев дело, признал «Кристалл» виновным в совершении правонарушения и назначил штраф на сумму 600 тыс. рублей. Решение пока в силу не вступило.

Отметим, максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.

Как писал «Огнепортал», 1 июня на оборонном заводе «Кристалл» произошла серия взрывов, которая привела к пожару (он охватил площадь в 800 «квадратов») и разрушениям в городе. По официальным данным, были частично повреждены 54 здания, в 628 жилых домах и 87 социальных объектах взрывной волной выбило стекла. Всего пострадали 22 человека: 9 сотрудников «Кристалла» и 13 специалистов «Завода им. Свердлова». Следственное управление по Нижегородской области в день ЧП возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

За 1,5 месяца до происшествия, 4 апреля, на заводе после детонации взрывчатых веществ произошел пожар. Тогда специалисты выявили 35 нарушений, и предприятие должно было их устранить к 26 августа 2019 года. Среди них – отсутствие противопожарных дверей, складирование горючих материалов и обшивка стен путей эвакуации деревом.

Фото: nn.zoon.ru