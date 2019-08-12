Минкульт РФ обяжет кинотеатры проводить эвакуацию зрителей при ЧП

Министерство культуры России разработало законопроект о повышении безопасности в кинотеатрах. Документ обязывает демонстратора фильма оснащать залы в соответствии с требованиями законодательства.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»» был опубликован на портале проектов нормтаивно-правовых актов 8 августа. Как следует из документа, его цель – обеспечение безопасности и создание комфортных условий для зрителей, а также установление прав и обязанностей посетителей кинотеатров. Минкульт предлагает дополнить ФЗ «О господдержке кинематографии РФ» нормами о том, что такое кинотеатр, правами и обязанностями демонстратора фильма, а также зрителей.

«Демонстратор фильма обязан осуществлять показ фильмов, а также поддерживать в кинотеатре необходимый уровень технической оснащенности и безопасности в соответствии с требованиями законодательства… информировать посетителей кинотеатра об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации»,– сообщается в законопроекте.

Также для обеспечения безопасности демонстратор вводит запрет на пронос в кинотеатр оружия и боеприпасов, ядовитых, взрывчатых, легковоспламеняющихся, наркотических и токсических веществ, колющих и режущих предметов, пиротехники и иной продукции.

В свою очередь зрители могут вернуть деньги за билеты, если передумали смотреть фильм или его показ был сорван по вине демонстратора либо в случае некачественного сеанса.

Обсуждение законопроекта завершится 28 августа. Предполагается, что документ вступит в силу в четвертом квартале 2019 года.

Добавим, одной из причин гибели людей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стали заблокированные эвакуационные выходы, в том числе в кинотеатрах, действия специалистов, ответственных за пожарную безопасность, и обилие горючих материалов.

Фото: brest.biz