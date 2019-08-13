МЧС выявило более 170 нарушений в новокузнецких магазинах «КДВ Групп»

МЧС России по Кемеровской области выявило более 170 нарушения пожарной безопасности в 21 магазине «Ярче» компании «Камелот-А» (Новокузнецк, входит в «КДВ Групп» – владелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»). Ведомство дало организации 8 месяцев на устранение нарушений.

Как следует из данных «Единого реестра проверок» Генеральной прокуратуры РФ, плановые проверки в торговых точках «Камелот-А» продолжались в июле в течение 20 дней. Сотрудники МЧС обследовали три магазина на улице Ленина, по два на Бардина, Кирова, Горьковской, 40 лет ВЛКСМ, по одному – на 13-й микрорайон, Белана, День Шахтера, Дружбы, Грдины, Запорожской и Рихарда Зорге.

В ходе проверки инспекторы госпожнадзора выявили 173 нарушения. Наиболее характерные из них: отсутствие проектной документации на автоматическую установку пожарной сигнализации, неисправные розетки, отсутствие эвакуационного освещения на путях эвакуации, расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 метра, горючие материалы на путях эвакуации, ширина эвакуационных проходов менее 2 метров, размещение пекарни в жилом здании класса Ф1.3, отсутствие паспорта завода-изготовителя на огнетушители, помещения складов не оборудованы пожарной сигнализацией, отсутствие установок пожаротушения и выполнение перегородок материалами горючести Г1-Г4, неотделение противопожарными перегородками пекарен, неисправные установки АУПС и СОУЭ, от извещателей до вентиляционного отверстия расстояние менее одного метра.

По итогам проверки региональное управление МЧС вынесло предписание об устранении нарушений в срок от 31 июля по 1 мая 2020 года.

Добавим, спасатели в июле провели всего 188 плановых проверок состояния пожарной безопасности, в том числе в 7 детских садах, 15 школах, исправительной колонии, трех санаториях и более 100 коммерческих организациях.

Фото: novokuznetsk.flamp.ru