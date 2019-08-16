Компания Rockwool запатентовала способ получения сэндвич-панелей из минваты

Компания Rockwool запатентовала в России способ получения сердцевины огнезащитной сэндвич-панелей из минеральной ваты. Предложенный метод позволяет улучшить теплоизоляцию продукта, снизить его стоимость и повысить его прочность. Об этом следует из патента, опубликованного на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Производитель подал заявку на изобретение еще в ноябре 2015 года. Однако новинка была зарегистрирована спустя четыре года – в июле. Правообладателями являются Христиан Штрювинг, Эг Йенс Рахбек (оба из Дании) и Мохаммед Рашид (Нидерланды), патентом владеет Rockwool.

Способ получения сердцевины из минеральной ваты состоит из слеюущих этапов: отвержденные минеральные волокна двойной плотности нарезают на группу ламелей и поворачивают их под углом 90 градусов; ламели снова соединяют так, чтобы верхние слои с высокой плотностью были вертикально сориентированы.

«Для улучшения термоизоляционных характеристик подобной панели желательно уменьшать плотность, что также является выгодным с точки зрения затрат. Однако, если плотность сердцевины, то есть базового слоя, снижена, то прочность на сжатие также снижается», – сообщается в документе.

Минераловатный продукт состоит из верхнего слоя полотна и базового. Верхний слой содержит неотвержденную минеральную вату, базовый – отвержденную минвату. Оба полотна соединяют и отверждают полотно верхнего слоя в вулканизационной печи.

Добавим, специалисты Rockwool активно представляют свои разработки на конференциях «Огнезащита и пожарная безопасность». Следующее мероприятие, где выступят представители компании, пройдет в Перми 26 сентября. Заявки на участие в конференции принимаются до 24 сентября.

Фото: spcentr.ru