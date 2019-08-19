Предприятия продолжают сокращать выпуск минераловатной теплоизоляции

В начале третьего квартала предприятия сократили производство продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». Как сообщает «Единая межведомственная информационно-статистическая система», с января по июль объемы выпуска продукции составили 20,25 млн кубометров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск минераловатной теплоизоляции снизился на 3,2 %. Такой результат связан с отрицательной динамикой в июле. Предприятия дали рынку 3,5 млн кубометров минераловатной теплоизоляции, что на 9,5 % меньше июля 2018 года и на 3,4 % больше июня 2019.

Выпуск огнестойкой теплоизоляции незначительно сократился во всех федеральных округах, в том числе в «большой тройке», на которую приходится 74 % всего производства – Центральный, Приволжский и Уральский.

Предприятия ЦФО за январь-июль дали рынку 7,17 млн кубометров продукции (-1,2 % к 7 месяцам 2018 года), в том числе в июле – 1,3 млн (-16,4 % к июлю 2018). В Поволжье выпуск теплоизоляции за 7 месяцев снизился на 1,1 % до 4,45 млн кубометров, в июле – на 4 % (до 741 тыс.). На Урале производство продукции за январь-июль снизилось до 3,35 млн кубометров или на 1,5 %. При этом в июле показатель вырос на 6,5 % – 606,5 тыс. кубометров.

Напомним, за январь-июль 2018 года объемы выпуска минеральной теплоизоляции составляли 20,9 млн кубометров (+ 9,8 % к январю-июлю 2017 года).

Фото:gkrostehno.com