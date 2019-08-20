В России разработали СП по безопасному проектированию торговых центров

Росстандарт вынес на общественное обсуждение проект свода правил «Здания торгово-развлекательных комплексов. Правила проектирования». Документ 13 августа был опубликован на ресурсе ведомства.

СП создали специалисты «Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий». Как сообщается в пояснительной записке к своду правил, одним из оснований для разработки документа о проектировании торговых комплексов стало поручение президента РФ Владимира Путина правительству России об обеспечении безопасности ТРК – оно было дано на совещании 28 марта 2018 года (после пожара в кемеровской «Зимней вишне»).

Целью СП является обеспечение требований пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья людей, сохранности имущества и безопасных условий пребывания в зданиях ТРК.

В части обеспечения пожаробезопасности документ предусматривает отнесение торговых комплексов к «общественным зданиям многофункционального назначения класса функциональной пожарной опасности Ф3.1». Так, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности ТРК должны соответствовать СП 2.13130 « Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» с учётом площади пожарного отсека. Наружное пожаротушение необходимо принимать по СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Общественное обсуждение свода правил продлится в течение 60 дней. Замечания по проекту можно направлять в Министерство строительства и ЖКХ России по адресу: 127994, Москва, ул. Садово-Самотечная, 10, стр. 1, или через сайт Минстроя.

С полной версией документа можно ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: www.ural.kp.ru