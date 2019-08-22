Изобретатели предложили останавливать лесные пожары огнезащитными экранами

Специалисты компании «Тензосенсор» (Рыбинск, Ярославская область) предложили останавливать лесные пожары при помощи транспортного средства с огнезащитным экраном из кременеземной ткани. Как заверяют авторы изобретения, достоинством новинки является гуманность благодаря возможности спасения мелких животных. Об этом следует из патента, опубликованного в июле на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Мобильный комплекс представляет собой транспортное средство, в задней части которого установлен агрегат для автоматизированной укладки огнезащитных экранов. Изобретение выпускается в трех вариантах: с траншеекопателем, лемешно-отвальным плугом и без этих устройств. В первом случае комплекс сам выкапывает траншею для установки экрана, во втором – устанавливает экран в созданную плугом борозду, в третьем – разворачивает огнезащитный экран в готовую траншею. Во всех вариантах комплекс может оснащаться пуском отжига от экрана.

Рулон огнезащитного экрана состоит из негорючих вертикальных стоек (базальтовая арматура или металлические трубки), соединенных негорючей кремнеземной тканью, а также биоклапанов для спасения мелких животных.

«Мобильный комплекс повышает эффективность локализации лесных пожаров за счет автоматизации, снижения трудоемкости установки рулонных огнезащитных экранов и осуществления возможности их автоматизированного сбора и повторного использования»,– отмечается в патенте.

Также подчеркиваются другие достоинства агрегата: дешевизна, безопасность хранения, простота и долгосрочность огнезащитного экрана.

Добавим, по данным временно исполняющего обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаила Клинова, с начала 2019 года ущерб от лесных пожаров составил около 7 млрд рублей, сообщает РИА Новости. На среду, 21 августа, в Сибири огонь охватил 1,121 млн гектаров, в том числе в Красноярском крае – 80 тыс. Режим ЧС действует в Красноярском крае, Якутии, Бурятии и Иркутской области.

Фото: angarsk38.ru