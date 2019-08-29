«РЖД» потратит 50 млн рублей на огнезащитную продукцию

Компания «РЖД» 25 августа объявила аукцион на поставку средств противопожарной защиты и сигнального оборудования. Госкорпорация потратит на покупку продукции 50, 2 млн рублей с НДС 20 %.

Как следует из документации, опубликованной на портале Госзакупок, «Санкт-Петербургской дирекции материально-технического обеспечения» требуется 53 наименования товаров, в том числе 49 – пожарно-технического назначения.

Заказ включает поставку 8935 килограммов огнезащитных составов для кабелей по цене 444,41 рубля за килограмм на общую сумму 3,3 млн рублей, 2383 генераторов огнетушащего аэрозоля, в том числе 2016 переносных агрегатов на 28 млн рублей, 3744 огнетушителей различных типов (углекислотные, порошковые, воздушно-эмульсионные), противопожарные шкафы, двери, пожарные рукава, сигнальные петарды и другая продукция.

«РЖД» не уточняет желаемых производителей товаров и предъявляет общие технические требования к закупаемым материалам. Так, огнезащитные составы должны быть новыми, экологически и пожаровзрывобезопасными, применяться при температурах от -50°С до +50°С, обладать высокой адгезией. Сроки поставки не уточняются.

В конкурсе могут принять участие только представители малого и среднего бизнеса.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 10 утра по моск. времени 11 сентября. «РЖД» определит победителя конкурса 1 октября.

Фото: rzd-expo.ru