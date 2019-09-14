Эксперт «Огнепортала» Олег Ламкин отмечает день рождения

Сегодня постоянный эксперт «Огнепортала» и Международных конференций «Огнезащита и пожарная безопасность» Олег Борисович Ламкин отмечает день рождения. За свои 57 лет он успел многое: отдал долг Родине в войсках, обзавелся семьей, получил степень кандидата технических наук, внес и продолжает вносить вклад в повышение пожарной безопасности.

Олег Борисович занимает должности заместителя председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов, является техническим директором компании «Лаборатория “Евростиль”» и возглавляет «Центр Строительного Контроля».

Постоянные эксперты «Огнепортала» и конференций «Огнезащита и пожарная безопасность», отметили сильные стороны своего коллеги по отрасли.

Руководитель секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз 01», заместитель главного инженера по развитию компании «Тизол» Евгений Кузнецов подчеркнул, что Ламкин ответственный специалист, с великим чувством юмора и уверенный в себе. Он производит впечатление крайне умного и эрудированного человека.

«Желаю Олегу Борисовичу здоровья, удачи и профессиональных успехов. Такие налогоплательщики как Ламкин нужны всей стране»,– сообщил Кузнецов.

Вице‑президент по науке НПО «Пульс», доктор технических наук, профессор, академик НАН ПБ, почетный профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС, председатель правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли России Евгений Мешалкин отметил Олега Борисовича как профессионала своего дела. По словам собеседника, Ламкин – опытный и квалифицированный специалист. Многие в России с интересом ждут его выступлений.

«Желаю успехов, удачи, продолжать активную подвижническую деятельность, посещать семинары, конференции, организуемые в регионах. Продолжать также творчески относиться ко всем проблемам пожарной безопасности, оставаться таким же деятельным, энергичным, непримиримым, но все-таки способным на некие компромиссы для пользы дела»,– сказал Мешалкин.

Коллектив «Огнепортала» поздравляет Олега Борисовича с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, успехов, счастья, реализации проектов и новых свершений. Всегда рады сотрудничеству.

Добавим, Олег Ламкин выступит экспертом на ближайшей Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие состоится в Перми 26 сентября.