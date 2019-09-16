В Перми пройдет Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В столице Прикамья в следующий четверг, 26 сентября, при поддержке ВНИИПО МЧС РФ, Ассоциации НСОПБ и «Союза 01» пройдет Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Среди участников мероприятия – специалисты компаний «Метафракс», «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», региональное «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы “Испытательная пожарная лаборатория”», НПО «Лакокраспокрытие».

Основными темами конференции станут отечественные инновации для повышения пожаробезопасности объектов, повышение огнестойкости конструкций и контроль качества огнезащитных работ, правильное применение норм о пожарной безопасности. Свои разработки представят компании Rockwool, «Тизол», «Территория цвета», «Термоэлектрика», ИВЦ «Техномаш», ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, холдинг «ОСК Групп», «Пожнефтехим».

К.т.н., начальник адъюнктуры ФГБОУ Уральский институт ГПС МЧС России Артем Акулов расскажет о разработке проектов по повышению огнестойкости, руководитель секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов – о нормативных требованиях в сфере огнезащиты, начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров, ФГБУ ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов – о новом способе пожаротушения.

Экспертами конференции станут к.т.н., заместитель председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов, технический директор компании «Лаборатория “Евростиль”» Олег Ламкин, специалист по вопросам ГО, ЧС и пожарной безопасности, Филиала «ПМУ» Акционерного общества «Объединенная химическая компания “УРАЛХИМ”» Александр Авдеев и Сергей Копылов.

Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» завершится интерактивной сессией вопросов и ответов. На ней участники смогут в свободной форме обсудить с экспертами любые вопросы и обменяться опытом с одной целью – защита населения и имущества.

Добавим, спонсорами конференции выступили компании «Тизол» и «Территория цвета». Мероприятие пройдет в конференц-зале «Концертный» отеля «Урал».

Оргкомитет конференции

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