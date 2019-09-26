В Перми стартовала конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В Перми сегодня, 26 сентября, начала работу Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Основными темами для обсуждения стали отечественные разработки в сфере повышения пожаробезопасности и огнестойкости конструкций, а также отраслевая правоприменительная практика. Среди участников мероприятия – специалисты компаний «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», «Метафракс», НПО «Лакокраспокрытие», «НефтеПром Сервис», завода «Сорбент», пермского филиала «Уралхим».

В первой рабочей сессии огнезащитные новинки для конструкций представляют региональный менеджер сегмента Техническая изоляция и огнезащита компании Rockwool Константин Бороздин, коммерческий директор столичной «Территории цвета» Иван Кучушев и начальник отдела огнезащитных материалов уральского предприятия «Тизол» Андрей Конышев. Президент холдинга «ОСК Групп» Михаил Кочетков, продолжая тему повышения пожаробезопасности, ознакомит аудиторию с современными системами пожаротушения для объектов НГК.

Общественник и эксперт конференции, руководитель секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов, разберется в проблемах нормативной казуистики в обеспечении пожарной безопасности.

Сессию завершит представитель от науки и образования, доцент, начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов. Гость из столицы Среднего Урала расскажет аудитории о разработках проектов по повышению огнестойкости конструкций и контроле качества огнезащитных работ.

Во второй рабочей сессии выступят специалисты в сфере профилактики и тушения возгораний. Генеральный директор столичной «Термоэлектрики» Алексей Лесив представит участникам конференции инновационную технологию раннего обнаружения пожаров. Заместитель руководителя ГК «Пожнефтехим» к.т.н. Сергей Панов выступит с докладом о реконструкции систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения на объектах НГК, коммерческий директор пермской компании ИВЦ «Техномаш» Константин Прохоренко – об аэрозольном пожаротушении. Специалисты ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко Илья Гришин и Мария Комарова расскажут аудитории об инновационных технологиях конструктивной огнезащиты строительных конструкций.

Начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов завершит выступления участников. Его доклад посвящен применению нового способа тушения.

Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» завершится интерактивной сессией вопросов и ответов, на которой участники смогут обсудить с экспертами острые вопросы. Символично: одним из экспертов мероприятия стал житель Прикамья – специалист по вопросам ГО, ЧС и пожарной безопасности филиала компании «Уралхим» в Перми Александр Авдеев. Компанию ему составили Евгений Кузнецов и Сергей Копылов.

Добавим, спонсорами конференции выступили компании «Тизол» (Нижняя Тура) и «Территория цвета» (Москва).

Фото: ИД «МедиаПро»