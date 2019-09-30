В Перми состоялась Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В минувший четверг, 26 сентября, Пермь на день стала центром демонстрации новинок в сфере огнезащиты и пожаротушения, а также площадкой для обсуждения нашумевшего в среде огнезащитчиков СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ». В зале отеля «Урал» состоялась Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса».

Мероприятие объединило десятки специалистов: проектировщики и производители систем пожаротушения, разработчики и изготовители огнезащитной продукции, строители, менеджеры, инженеры, руководители предприятий, спасателей, в том числе и авторы СП 433. Среди участников конференции – представители «Лукойл-Пермнефтеоргсинтеза», «АнтикорПро», «Метафракса», «Ярославской лакокрасочной компании», НПК «Огнехимзащита», «Сен-Гобен», «ГалоПолимер», ИПЛ по Пермскому краю. Экспертами конференции выступили начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов и специалист по вопросам ГО, ЧС и пожарной безопасности филиала компании «Уралхим» в Перми Александр Авдеев. Спонсорами стали компании «Тизол» и «Территория цвета».

Организаторы условно разделили конференцию на две рабочие сессии: первая была посвящена огнезащитным материалам, вторая – системам пожаротушения. Однако в той и другой рабочей сессии выступали производители огнезащитной продукции и систем тушения возгораний.

Конференцию открыл региональный менеджер сегмента «Техническая изоляция и огнезащита» Rockwool Константин Бороздин. Он рассказал об истории компании и основных продуктах. По словам Бороздина, Rockwool действует в России с 1995 года, и сейчас на территории страны работают четыре предприятия из 29 действующих по миру – в Выборге, Балашихе, Троицке и ОЭЗ «Алабуга».

Международный концерн предлагает отечественному потребителю огнезащитную продукцию для защиты металла, воздуховодов, железобетонных перекрытий. Так, частью системы огнезащиты металлоконструкций является плита Сonlit SL 150, бетона – FT Barrier, воздуховодов – Wired Mat. По словам спикера, в качестве декоративного покрытия предлагается использовать продукт FT Decor.

«Выполняя огнезащиту бетона минеральной ватой, мы снижаем нагрузку на фундамент здания», – подчеркнул Бороздин.

Начальник отдела огнезащитных материалов компании «Тизол» Андрей Конышев после выступления попросил специалиста прокомментировать СП 433 по применению минераловатных материалов. Константин Бороздин отметил, что документ, скорее всего, незаконен и не должен существовать.

«Надеюсь, оно будет пересмотрено в ближайшее время», – сказал Бороздин.

Выступления производителей конструктивной огнезащиты продолжил Андрей Конышев. Он рассказал о новинках «Тизола». В частности, компания сейчас дорабатывает штукатурку «Геомикс» для механизированного нанесения. При ее изготовлении предприятие использует отходы собственного производства. Вторая новинка – состав на эпоксидной основе. За образец компания взяла продукт AkzoNobel Chartek.

Президент холдинга «ОСК Групп» Михаил Кочетков показал публике эксперименты с известным газом Novec 1230: потушил спичку, окунул телефон и диктофон. Также он представил новинку – первичное средство пожаротушения огнетушащая капсула «Брандсис». Она весит всего 700 граммов, а потушить пламя ею может даже ребенок.

Коммерческий директор «Территории цвета» Иван Кучушев обратился к проблеме основных принципов работы компании.

Он отметил, что производитель марки «ДЕКОТЕРМ» имеет три лаборатории и собственное производство (оно находится в Мордовии), выпускает около 3 миллионов литров напыляемых огнезащитных составов, что является одним из лидирующих показателей на рынке. Предприятие инвестирует средства в расширение производства ради безопасности людей. Основная ценность компании – ее партнеры, потенциал – искренность.

«На 70 % продвижение материалов проходит через партнерские организации. В партнерстве будет выигрыш для каждого. Мы открыты для сотрудничества», – сказал Кучушев.

Руководитель секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов свое выступление посвятил проблемам фальсификата на рынке огнезащиты.

Он заявил, что уровень фальсификации во вспучивающихся огнезащитных покрытиях достигает 100 %, в штукатурных – 70 %, рулонных – 60 %, плитных и листовых – 40 %. Свои слова он подтвердил данными об испытаниях продукции (подробнее – в презентации).

Кузнецов упомянул и СП 433 как один из аспектов недобросовестной конкуренции. Она, по мнению спикера, заключается в том, что этот документ создали производители (среди разработчиков – специалисты компании «Крилак»). Докладчик добавил, что приложит максимум усилий для пересмотра этого свода правил.

Первую сессию завершил к.т.н., начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов.

Он рассказал о разработке проектов по повышению огнестойкости, контроле качества и типичных ошибках при выполнении работ. Так, при разработке рабочей документации специалисты не могут посчитать приведенную толщину металла, только в единичных случаях подтверждается огнестойкость конструкции с нанесенным на нее огнезащитным составом (выполняют на ключевых объектах), не всегда учитываются условия эксплуатации покрытия.

Вторую рабочую сессию открыл заместитель руководителя «Пожнефтехим» Сергей Панов. Специалист отметил основные проблемы, которые возникают при реконструкции систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения на объектах НГК, – высокая степень изношенности оборудования, необходимость пересмотра всех базовых при локальных изменениях конструкции и проведение работ на действующих объектах. Немаловажно, что даже на новых объектах сейчас используются кольцевые растворопроводы, применение которых допускалось во второй половине XX века.

«По нашим оценкам, на сегодняшний день 75 % эксплуатируемых систем пенного пожаротушения на объектах, запроектированных с 1960-х годов до “двухтысячных”, фактически неработоспособны. Причина – в кольцевых растворопроводах через 2-3 недели теряется огнетушащая способность раствора», – сказал Панов.

Кроме того, нормативы по проектированию систем пожаротушения далеко не всегда отражают развитие технологий производства пенообразователей. Как выход из ситуации – установка специальных блоков с современными системами дозирования и хранения пенообразователя. Растворопроводы можно использовать в качестве источника пожаротушения.

Разработчик системы, директор по развитию «Термоэлектрики» Алексей Лесив, представил публике новинку для предотвращения возгораний на электросетях. По его словам, наклейка «Термосенсор» сочетает в себе три функции: меняет цвет при нагревании контакта, выделяет газ, который фиксирует датчик, является доступным средством. Маленькая наклейка стоит всего 30 рублей, большая – 300. В данном случае применяется газоаналитический метод – он позволяет провести проверку электрооборудования и предотвратить возгорание.

Представитель местных производителей пожаротушения, коммерческий директор ИВЦ «Техномаш» Константин Прохоренко, сравнил агрегат аэрозольного пожаротушения с ракетным двигателем.

Установка аэрозольного пожаротушения на примере «Агат-2А» действует следующим образом: в корпус вмонтирована шашка твердотопливного состава. Срабатывает пиропатрон, воспламеняется мешочек с порохом и шашка, аэрозольный состав поступает в помещение, заполняет его объем, происходит тушение. Сергей Копылов сказал, что эта технология создавалась для военных, поэтому достоинство этих генераторов – минимальные габариты и максимальный эффект.

Сессию продолжили одни из разработчиков СП 433 заведующий сектором сертификационных испытаний Илья Гришин и научный сотрудник Мария Комарова ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко. Гришин заявил, что наиболее оптимальным средством огнезащиты для стальных конструкций является конструктивная напыляемая огнезащита – этот аспект был изложен в своде правил. По его словам, этот материал обладает низким весом, высокой прочностью и огнезащитной эффективностью. Кроме того, им удобно покрывать большие объемы металлоконструкций. Комарова отметила инновационную составляющую: замедление прогрева стальных конструкций под слоем огнезащиты.

Конференцию завершил Сергей Копылов новинкой – способом подслойного пожаротушения. Разработку ВНИИПО впервые как раз увидели участники конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК». Сущность метода заключается в новом пенном направлении – использование газоаэрозоленаполненной пены.

В базовой компоновке установка представляет собой контейнер с двумя стеклопластиковыми емкостями (в них содержится раствор пеннобразователя) с газогенераторами. После старта жидкость насыщается газом, затем под давлением в 8 атмосфер поступает по трубопроводу в резервуар.

«Этот способ весьма эффективен для тушения топлив, содержащих спирты», – сказал Копылов.

Установку специалисты ВНИИПО успешно испытали 16 июня 2019 года при тушении резервуара – «пятитысячника» в Оренбурге.

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Конференция завершилась интерактивной сессией вопросов и ответов.

Добавим, следующая конференция, посвященная обеспечению пожарной безопасности на объектах НГК, пройдет в Тюмени 28 ноября.

Материалы конференции:

«Огнезащитные решения Rockwool», региональный менеджер сегмента «Техническая изоляция и огнезащита» Rockwool (Екатеринбург) Константин Бороздин

«Нормативные казусы в обеспечении пожарной безопасности», эксперт ассоциации «Союза 01» (Москва) Евгений Кузнецов

«Разработка проектных решений по повышению огнестойкости конструкций. Контроль качества огнезащитных работ», к.т.н., доцент, начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов (Екатеринбург)

«Реконструкция комплексных систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения на объектах нефтяной промышленности», к.т.н., заместитель руководителя ГК «Пожнефтехим» Сергей Панов

«Технология раннего обнаружения пожаров, связанных с электрооборудованием», Алексей Лесив, компания «Термоэлектрика» (Москва)

«Аэрозольное пожаротушение на промышленных объектах», коммерческий директор ИВЦ «Техномаш» (Пермь) Константин Прохоренко

«Инновационные технологии в области конструктивной огнезащиты металлоконструкций», заведующий сектором сертификационных испытаний Илья Гришин, научный сотрудник Мария Комарова ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко (Москва)

«Успешное применение нового способа подслойного тушения современных топлив, содержащих спирты», начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России (Москва) Сергей Копылов