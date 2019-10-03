«Тизол» выводит на рынок новый огнезащитный продукт

Специалисты «Тизола» создают новый огнезащитный состав на эпоксидной основе. Об этом на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Перми заявил начальник отдела огнезащитных материалов компании Андрей Конышев.

За образец, как отметил Конышев, разработчики взяли импортный состав Chartek, выпускаемый компанией AkzoNobel. Толщина материала составляет порядка 9-10 мм, а огнезащитная эффективность – до 90 минут. Обмазку можно будет использовать для защиты как внутренних помещений, так и внешних конструкций.

«Думаю, в этом или следующем году мы сделаем наиболее успешное и корректное покрытие»,– сказал Андрей Конышев.

Как писал «Огнепортал», о работе над огнезащитным продуктом на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» в июле 2017 года редакции сообщил заместитель главного инженера по развитию предприятия Евгений Кузнецов. Тогда он пояснил, что компания отказался от разработки интумесцентного состава и решил выйти на рынок с другим продуктом.

Напомним, конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» прошла в Перми 26 сентября. Спонсорами мероприятия выступили компании «Территория цвета» и «Тизол».

Фото: ИД «МедиаПро»