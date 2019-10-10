Специалисты адаптировали огнезащитную морскую переборку для сухопутных объектов

Специалисты «Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морской академии им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова”» (Санкт-Петербург) запатентовали огнезащитную дверь, которую можно устанавливать в бытовых и производственных помещениях. Документ 19 сентября был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Заявка была подана еще 14 марта 2018 года – с этого момента исчисляется срок действия патента. Среди авторов изобретения значатся Сергей Лазарев, Олег Ефимов, Борис Турышев и Валерий Велижанин.

За прототип они взяли судовую переборку, обеспечивающую длительное сопротивление тепловому воздействию. Она покрыта многослойным огнезащитным материалом из термоизолирующих плит, состоящих из негорючего продукта и минерального порошка. Переборка покрыта жестким негорючим прокатом и огнезащитным лакокрасочным материалом.

Изобретение для сухопутной сферы состоит из несущего каркаса, выполненного из тонколистового нержавеющего металла, и декоративных элементов. Полый каркас наполняют минеральным порошком, смешанным с негорючим клеем, толщиной от 0,07 до 0,1 мм. Поверх каркаса прикрепляют декоративные элементы.

«Заявляемая огнезащитная дверь для бытовых и производственных помещений относится к противопожарным перегородкам, закрывающим дверные проемы в жилых и промышленных зданиях»,– отмечается в патенте.

Изобретение испытали на сопротивление тепловому воздействию. Так, при нагреве газовой горелкой стального каркаса в течение четырех минут «обычная» дверь нагрелась до 428 градусов по Цельсию, огнезащитная – до 67. Во втором случае при внезапном кратковременном воздействии огня каркас нагрелся до 58 градусов по Цельсию, изобретение – до 29. При этом до начала испытания температура новинки не превышала 21 градуса по Цельсию.

Как показали тесты, такой способ изготовления огнезащитной двери позволяет значительно снизить уровень теплового воздействия и в несколько раз увеличить время до наступления деформации огнезащитной двери.

Фото: sg072.ru/противопожарная дверь