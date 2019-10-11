Московский метрополитен ищет поставщика противопожарного оборудования

«Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» 9 октября объявил аукцион на поставку элементов противопожарного оборудования. Цена заказа составляет 111,5 млн рублей.

Как следует из документации, опубликованной на портале Госзакупок, транспортному предприятию требуется 140 наименований продукции – компоненты оборудования, пожарные извещателей и системы пожаротушения.

В частности, заказ включает поставку 190 извещателей «Leonardo-O» (производитель «Систем Сенсор»), 520 охранных извещателей СПЭК-7-2 (фирма «СПЭК»), 960 точных охранных извещателей ИО102-26 исп.00 «Аякс» («Магнито-Контакт»), 880 пожарных дымовых извещателей ИП 212-3СМ («Ирсэт»), 1165 дымовых извещателей 22051Е-63-IV («Систем Сенсор»), 1315 тепловых извещателей ИП 114-5-А3 (ПО «Спецавтоматика», Бийск), монтажные коробки, кронштейны, 795 модулей порошкового пожаротушения «БУРАН-2,5взр» («Эпотос»), 180 автономных установок пожаротушения «Парабола-200» («Пирохимика»), 2511 установок «Парабола -50» и 1510 «Парабола-30», а также иную продукцию.

Противопожарное оборудование необходимо поставить партиями с 1 декабря 2019 по 30 апреля 2020 года.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 9 утра 23 октября. Заказчик подведет итоги конкурса в пятницу – 25 октября.

Напомним, в конце марта 2019 года Московский метрополитен объявлял аукцион на поставку средств пожаротушения. Заказ включал закупку около 7 тыс. огнетушителей и 72 пиростикера.

Фото: vk.com/officialmosmetro