Комитет Госдумы одобрил закон о повышении пожарной безопасности в ТЦ

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы сегодня, 17 октября, одобрил законопроект о повышении пожаробезопасности в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам первого заместителя председателя комитета Эрнеста Валеева, ко второму чтению поступило 40 поправок к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора».

В итоге в доработанном варианте документа появилось понятие «объект с массовым пребыванием людей», обязательное участие сотрудников Госпожнадзора при «строительстве или реконструкции объектов с массовым пребыванием людей» и проведении гсоэкспертизы проектной документации, а также иные изменения.

Как уточняет РИА Новости, законопроект также предусматривает обучение частных охранников и сотрудников торговых центров пожарной безопасности и сдачу экзамена. Сотрудники Госпожнадзора, как сообщает ТАСС, будут аттестовать жителей при получении ими права на подготовку экспертных заключений на проекты или результаты инженерных изысканий в части пожарной безопасности.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 сентября 2020 года – после одобрения депутатами Госдумы, членами Совета Федерации и визирования документа президентами РФ.

Напомним, предпосылкой к законодательной инициативе стал крупный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта 2018 года. Разбираясь в причинах трагедии, специалисты выяснили, что одной из них стало ослабление функционала Госпожандзора при проверках объектов. Как следствие – инициативы по возврату сотрудникам ведомства функции по проведению экспертизы проектной документации и выдаче заключений о соответствии требованиям пожарной безопасности.

Законопроект поступил в Госдуму 25 июля 2018 года, а был принят в первом чтении – 12 декабря. Летом 2019 года глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что депутаты завершат работу над документом во время осенней сессии – до 31 декабря.

Фото: komitet2-16.km.duma.gov.ru