Путин утвердил Стратегию по пожаробезопасности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года». Документ 16 октября был опубликован на портале проектов правовой информации.

Стратегия закладывает основы развития системы гражданской обороны и повышения уровня безопасности населения и объектов.

Сейчас, как следует из документа, пожарную безопасность обеспечивают 1,6 тыс. местных и 85 территориальных пожарно-спасательных гарнизона, а также подразделения добровольной пожарной охраны. На ситуацию не лучшим образом влияют изменения окружающей среды, человеческий фактор как одна из основных причин аварий и пожаров, а также увеличение числа ЧС.

Поэтому среди целей стратегии – введение гибких механизмов и современных технологий при пожарном надзоре, совершенствование пожнадзора на важных для национальной безопасности страны объектах, «обеспечение безусловного соблюдения требований пожарной безопасности».

К 2030 году уровень готовности систем оповещения населения на случай ЧС должен быть доведен до 100 %, доля современных образцов техники в спасательных воинских подразделениях – до 81 %, укомплектованность поисково-спасательных формирований спецсредствами – до 97 %, «укомплектованности подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы пожарной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением» – до 98 %. Число пожаров должно сниться на 10 % относительно 2019 года.

С полным текстом Стратегии можно ознакомиться на «Огнепортале». Документ вступил в силу 16 октября.

Напомним, в мае 2018 года Путин ввел в действие основы государственной политики в сфере промышленной безопасности на период до 2025 года. Этот документ определяет приоритеты в сфере промбезопасности.

Фото: kremlin.ru