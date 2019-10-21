Производство минваты за 9 месяцев сократилось на 4,4 %

Предприятия за 9 месяцев 2019 года выпустили 27,1 млн кубометров продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные».

Как следует из данных ресурса Росстата, «Единой межведомственной информационно-статистической системой», выпуск минваты относительно 2018 года постепенно сокращается.

Для сравнения, за этот же период в 2018 году компании дали рынку 28,38 млн кубометров изделий из базальта или на 4,4 % больше. В августе объемы выпуска продукции составили 3,5 млн кубометров (-9,7 % к августу 2018 года), в сентябре – 3,356 млн (-4 % к сентябрю 2018 и -4,2 % к августу 2019).

Производство огнестойкой минеральной ваты за 9 месяцев сократилось во всех федеральных округах.

Так, в Центральном федеральном округе предприятия изготовили 9,6 млн кубометров продукции или 35,4 % от всего общероссийского объема, что на 5 % меньше показателя января-сентября 2018 года. В Приволжском ФО выпуск минераловатной изоляции достиг 5,87 млн кубометров (21,6 %) – на 2,6 % меньше прошлогодних объемов. На Урале производство изделий из минваты сократилось на 2 % до 4,5 млн кубометров – 16,7 % от всего объема.

Напомним, по итогам первой половины 2019 года производство изделий из минеральной ваты составило 16,9 млн кубометров, что на 1 % меньше показателя аналогичного периода 2018.

Фото: tn.ru/производственная линия в Заинске (Татарстан, Приволжский федеральный округ)