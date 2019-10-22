Кемеровские депутаты снова внесли в Госдуму законопроект о повышении пожаробезопасности

Совет народных депутатов Кемеровской области 21 октября снова внес в Госдуму законопроект о дублировании сигналов о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны. Документ опубликован на ресурсе «Система обеспечения законодательной деятельности».

Кемеровские парламентарии предложили внести поправки в статью 83 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части дополнительных требований к системам автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Предполагается исключение участия человека при подаче сигналов на пульт спасателей в случае возникновения возгораний в зданиях «классов функциональной пожарной опасности Ф2.1 и Ф3.1». В случае принятия документа часть 7 статьи 83 будет выглядеть следующим образом:

«Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1, Ф4.2, а также в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 с возможным пребыванием в них одновременно пятидесяти и более человек с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».

Свое решение депутаты обосновали статистикой: за 11 месяцев 2018 года в местах с массовым пребыванием людей произошел 471 пожар (+29,4 % к 2017), а число погибших выросло в 20 раз. Основной причиной стали паника, неисправность систем пожарной сигнализации и непрофессионализм персонала. По мнению парламентариев, эта мера позволит повысить уровень пожарной безопасности.

Напомним, четыре месяца назад, 21 июня, кемеровские депутаты внесли в Госдуму аналогичный законопроект. Однако правительство РФ вернуло документ инициаторам.

Фото: novgorod.ru/проверка систем пожарной безопасности в Новгородском театре драмы