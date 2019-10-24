ВНИИПО МЧС России разработал два межгосударственных ГОСТа

ВНИИПО МЧС России вынес на общественное обсуждение первые редакции двух межгосударственных стандартов. Оба документа касаются пожарной техники.

ГОСТ «Капсулы забрасываемого типа с огнетушащим составом на водной основе. Общие технические требования. Методы испытаний» был разработан на основе российского стандарта 57380-2017 «Огнетушащие вбрасываемые капсулы с составом на водной основе. Общие технические требования. Методы испытаний».

Документ дает определение огнетушащей капсуле (средство пожаротушения для тушения возгорания на начальной стадии), определяет требования к ней, а также методы проверки агрегата и его эффективности.

Еще один документ – ГОСТ 27331 «Техника пожарная. Классификация пожаров». Стандарт разработан взамен одноименного ГОСТа 27331-87. В отличие от заменяемого стандарта в новом документе увеличено число классов пожаров. Если раньше были категории от А до D, то сейчас – от A до L.

С текстами ГОСТов вы можете ознакомиться на «Огнепортале»:

Общественное обсуждение документов продлится до 25 декабря 2019 года.

Разработчики ждут замечания и предложения на адрес электронной почты: vniipo22@mail.ru. Тел.: + 7 (495) 521-91-40 (Казаков Алексей Васильевич).

Фото: bez-rsv.ru/вбрасываемая капсула