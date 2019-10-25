Госдума в ноябре рассмотрит законопроект о Госпожнадзоре

Депутаты Государственной Думы в ноябре рассмотрят во втором чтении законопроект о повышении пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей. Об этом следует из календаря рассмотрения вопросов нижней палаты Российского парламента.

Рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора» состоится на ближайшем заседании Госдумы – 5 ноября.

Общее число авторов документа насчитывает 31 парламентария, среди них – экс-директор ФСБ Николай Ковалев (умер 5 апреля 2019 года). Также в список вошли единоросы Петр Толстой, Эрнест Валеев, Ольга Савастьянова, Иван Квитка, либерал-демократы Алексей Диденко, Сергей Жигарев, справедливорос Николай Рыжак, коммунист Юрий Синельщиков и др.

Напомним, работа над законопроектом идет второй год. Документ был внесен в Госдуму 25 июля 2018 года, а принят в первом чтении 12 декабря. В январе 2019 года парламентарии продлили срок предоставления поправок к законопроекту по причине необходимости «дополнительных согласований».

Затем, 14 февраля, в нижней палате Российского парламента прошел круглый стол, на котором обсудили меры по повышению пожаробезопасности в местах с массовым пребыванием людей. МЧС России подготовило поправки, среди них – введение определения «объект с массовым пребыванием людей» и проверка зданий в целом.

Спустя полгода члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 17 октября одобрили обновленную версию законопроекта об усилении роли Госпожнадзора. Ко второму чтению было внесено не менее 40 поправок, в том числе и озвученные на круглом столе.

Фото: duma.gov.ru