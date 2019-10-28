Три компании сертифицировали пять огнезащитных покрытий

В реестре Росаккредитации 24 октября появились пять новых сертификатов соответствия на огнезащитные покрытия, выпущенные тремя компаниями – «Унихимтек», «Технологии огнезащиты» и «Морозовский химический завод». Документация опубликована на портале госоргана.

«Технологии огнезащиты» (Верхняя Пышма, Свердловская область) 24 октября сертифицировала штукатурный состав «Fertek-300» (документ действует до 16 октября 2022 года). Продукт толщиной сухого слоя в 28 мм на металле в 3,4 мм обеспечивает первую группу огнезащитной эффективности.

«Унихимтек» получил одобрение сроком на пять лет на эпоксидный толстослойный напыляемый материал «Огракс-ДС». Состав толщиной 15 мм в сочетании с эмалью ЭП-5285 (толщина 180 мкм) на металле толщиной 3,4 мм обеспечивает третью группу огнезащитной эффективности. К слову, документы обеим компаниям выдавала «Альфа «Пожарная Безопасность»».

«Морозовский химический завод» сертифицировал сразу три состава: Армофайер NK51, Армофайер М и Армофайер NE71М. Все документы действуют в течение трех лет.

Состав Армофайер NK51 обеспечивает вторую и третью группу огнезащитной эффективности при толщине металла в 3,4 мм. В первом случае толщина огнезащитного состава – 5,17 мм, покрытий Армотанк 07 – 0,15 мм, Армотанк N700 – 0,05 мм. При огнезащитной эффективности 90 минут толщина Армофайер NK51 достигает 4 мм, а толщины других покрытий неизменны. Продукт протестировали в центре «Пожарные Подмосковья».

Состав Армофайер М обеспечивает четвертую, пятую и седьмую группы огнезащитной эффективности при испытании на металле в 3,4 мм в сочетании с покрытиями Армокот F100 и Армокот 01. В первом случае толщина огнезащитного материала составляет 1,8 мм, во втором – 1,45 мм, в третьем – 0,85 мм. Состав проверили в ИЦ «Государственного Сибирского НИИ авиации им. С.А.Чаплыгина».

Третий материал, Армофайер NE71М, также обеспечивает четвертую, пятую и седьмую группы огнезащитной эффективности на металле в 3,4 мм. В систему входит сам состав, покрытия Армотанк N700 и Армотанк 07. При четвертой группе толщина Армофайер NE71М составляет 1,8 мм, при пятой – 1,45 мм, при седьмой – 0,85 мм.

Испытания проводил «Научно-технический центр “ПОЖ-Аудит”».

Фото: twitter.com/fasadnayakraska