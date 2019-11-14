Продолжаем борьбу с проявлениями вопиющих нарушений антимонопольного законодательства

Как известно, наше противодействие некоторым положениям СП 433 возымело определенный положительный результат (см. https://ogneportal.ru/news/russia/16102 и https://ogneportal.ru/news/russia/15864). Обязательность применения спорных пунктов 4.20 и 4.21 отменена. Не успокоившись, те же авторы разработали ряд национальных стандартов, возможное принятие которых направлено в угоду конкретных аффилированных компаний.

Уважаемые участники оборота средств огнезащиты (в т.ч. «красочники», «штукатурщики», «конструктивщики»)! У Вас осталось совсем немного времени, чтобы направить возражения и замечания по переработке положений указанных стандартов. Для более быстрой реакции соответствующих органов, адресат должен быть двойной: Федеральная палата Пожарно-Спасательной отрасли (meshalkin@gefest.com.ru) и ТК 465 (tk465@mail.ru).

Начальник отдела огнезащитных материалов АО «ТИЗОЛ» Конышев А.П.