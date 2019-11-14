Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2019»

Продолжаем борьбу с проявлениями вопиющих нарушений антимонопольного законодательства

Ogneportal 14.11.2019 В России, На правах рекламы

Как известно, наше противодействие некоторым положениям СП 433 возымело определенный положительный результат (см. https://ogneportal.ru/news/russia/16102 и https://ogneportal.ru/news/russia/15864). Обязательность применения спорных пунктов 4.20 и 4.21 отменена. Не успокоившись, те же авторы разработали ряд национальных стандартов, возможное принятие которых направлено в угоду конкретных аффилированных компаний.

  1. Разрабатываемый ГОСТ Р «Покрытие огнезащитное тонкослойное на воднодисперсионной основе по стали»
  2. Разрабатываемый ГОСТ Р «Покрытие огнезащитное толстослойное на неорганическом вяжущем по стали»
  3. Разрабатываемый ГОСТ Р «Покрытие огнезащитное толстослойное на гидравлическом вяжущем по стали»
  4. Разрабатываемый ГОСТ Р «Покрытие огнезащитное на основе композиции из полимерных эмульсий по древесине»
  5. Разрабатываемый ГОСТ Р «Покрытие огнезащитное на основе термореактивных олигомеров по древесине»
  6. Разрабатываемый ГОСТ Р «Покрытие огнезащитное на основе силикофосфатного вяжущего по древесине»

Уважаемые участники оборота средств огнезащиты (в т.ч. «красочники», «штукатурщики», «конструктивщики»)! У Вас осталось совсем немного времени, чтобы направить возражения и замечания по переработке положений указанных стандартов. Для более быстрой реакции соответствующих органов, адресат должен быть двойной: Федеральная палата Пожарно-Спасательной отрасли (meshalkin@gefest.com.ru) и ТК 465 (tk465@mail.ru).

Начальник отдела огнезащитных материалов АО «ТИЗОЛ» Конышев А.П.

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