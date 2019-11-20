ВННИПО разработал новый ГОСТ для средств пожарной автоматики

Сотрудники ВНИИПО МЧС вынесли на обсуждение новый межгосударственный стандарт, касающийся пожарной автоматики.

ГОСТ «Технические средства пожарной автоматики вспомогательные. Общие технические требования. Методы испытаний» будет действовать в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и на Украине.

В документе приведена классификация технических средств пожарной автоматики вспомогательной (ТСПАВ), общие технические требования, требования устойчивости и прочности к внешним воздействиям, электромагнитной совместимости, надежности, требования к конструкции, маркировке, комплектности, упаковке и безопасности.

ГОСТ прописывает методы испытаний на устойчивость к изменению напряжения питания, повышенной и пониженной температуре, повышенной влажности, механическому удару, синусоидальной вибрации. Испытания касаются в том числе выносных устройств индикации, устройств дистанционного пуска, изоляторов короткого замыкания, контроля положения запорной арматуры и двери.

Помимо этого в обязательном приложении к ГОСТ указаны испытания на помехоустойчивость и помехоэмиссию.

Замечания по первой редакции стандарта можно направлять по почте c_poponin@mail.ru Попонину Кириллу Александровичу (тел. 8-495- 524-82-92) до 3 февраля 2020 года.

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