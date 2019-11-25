Госдума отложила рассмотрение законопроекта о госпожнадзоре

Депутаты Государственной Думы отложили на декабрь рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора». Об этом следует из протокола заседания совета нижней палаты российского парламента.

Народные избранники должны были рассмотреть во втором чтении документ 12 ноября. Однако днем ранее члены Совета приняли иное решение.

«Перенести рассмотрение указанного проекта федерального закона с 12 ноября на декабрь 2019 года»,– сообщается в протоколе.

Причины переноса рассмотрения законопроекта не уточняются.

Отметим, работа над ФЗ о возврате государственному противопожарному надзору прежних функций идет больше года. Документ был внесен в нижнюю палату российского парламента еще 25 июля 2018 года, а принят в первом чтении – 12 декабря. Ко второму чтению было внесено не менее 40 поправок.

Летом 2019 года председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в ведении которого находится документ, заявил, что депутаты завершат работу над законопроектом во время осенней сессии. Она продлится до 1 января 2020 года. Завершающее заседание состоится 19 декабря.

Фото: duma.gov.ru/пленарное заседание