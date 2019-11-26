МЧС России исключит дублирующие нормы техрегламента ЕАЭС

Спасательное ведомство адаптирует положения технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) к российскому законодательству. Об этом следует из документа, опубликованного 19 ноября на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

МЧС России разработало законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Основанием для создания нормативного акта стало решение Совета Евразийской экономической комиссии об утверждении техрегламента.

Цель законопроекта – реализация единой политики стран – членов Евразийского экономического союза (Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения) в сфере пожарной безопасности.

Документ предусматривает следующее:

«Исключение дублирующих положений технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017, а также приведение отдельных положений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании практики его применения».

Общественное обсуждение законопроекта завершится 2 декабря. Планируется, что нормативный акт вступит в силу в декабре 2021 года.

Напомним, весной 2019 года правительство РФ определило орган, который будет отвечать за соблюдение требований техрегламента Евразийского экономического союза о средствах пожарной безопасности. На минувшей неделе, 19 ноября, коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила списки стандартов для соблюдения ТР ЕАЭС 043/2017. Сам технический регламент вступает в силу в 2020 году.

Фото: РИА Новости/здание МЧС России в Москве