Предприятия за 10 месяцев изготовили более 30 млн кубометров минваты

Отечественные предприятия в январе-октябре сократили объемы производства продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». Как сообщает ресурс Росстата, «Единая межведомственная информационно-статистическая система», выпуск минеральной теплоизоляции составил 30,47 млн кубометров.

Относительно аналогичного периода 2018 года производство снизилось на 4,3 %. Сокращение выпуска Росстат зафиксировал во второй половине 2019 года. Так, в октябре компании изготовили 3,345 млн кубометров продукции, что на 0,3 % меньше сентября и 3,3 % октября 2018 года.

Снижение объемов производства минераловатной теплоизоляции госорган зафиксировал во всех трех федеральных округах-лидерах по выпуску этого вида продукции. Предприятия Центрального федерального округа за январь – октябрь дали рынку 10,8 млн кубометров теплоизоляции, что на 4 % меньше, чем за 10 месяцев 2018 года, или 35,4 % от всего объема по России.

В Приволжском ФО компании за этот же период произвели 6,5 млн кубометров продукции (21,3 % от всего выпуска) – на 3,9 % меньше, чем годом ранее.

Минимальное падение темпов производства отмечено на Урале. Предприятия изготовили 5,1 млн кубометров минераловатной теплоизоляции, что на 2,2 % меньше января-октября 2018 года, – 16,7 % от общероссийского объема.

Напомним, по итогам 2018 года объемы производства минераловатной продукции составили 38,1 млн кубометров, что на 6,4 % превышает показатель 2017.

Фото: basalt.today/производство минеральной ваты