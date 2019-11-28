В Тюмени проходит конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В Тюмени сегодня, 28 ноября, стартовала Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие привлекло внимание более 100 специалистов по пожарной безопасности, проектировщиков и производителей огнезащитной продукции со всей страны.

Среди участников конференции – представители компаний «Газпром проектирование», «НОВАТЭК НТЦ», «Сибнефтетранспроект», «НИПИГАЗ», «Институт Тюменьгражданпроект», «Пожарно-инновационная компания», «Красноярскгазпром нефтегазпроект», «Запсибгазпром-Газификация» (все из Тюмени), «СИБУР Тобольск», столичные INVAMAT, «КоррЗащита», «Промизол», «Огнеза», 3М, гости из Северной столицы Российский научный центр «Прикладная химия» («Технологические системы»), ЕТС, «АМТ-Антикор», НПК «ОгнеХимЗащита», новосибирский «Химцентр».

Основными темами мероприятия стали новейшие отечественные новинки в сфере огнезащиты и пожаротушения для объектов НГК, проблемы контрафакта в отрасли пожарно-технической продукции, ситуация на рынке огнезащитных средств, применение средств газового пожаротушения, ошибки проектирования.

На конференции с докладами выступают представитель по Уральскому региону и Республике Казахстан компании Roxtec (Москва) Дмитрий Нехорошков, специалисты «Тизола» (Нижняя Тура) Андрей Конышев и Екатерина Гордеева, руководители столичной «Территории цвета» Иван Кучушев и Дмитрий Гребцов, региональный торговый представитель Rockwool Александр Зыков, заместитель технического директора «Плазма-Т» (Москва) Владимир Леонтьев, технический директор «Сталта» (Санкт-Петербург) Сергей Калашников, директор по развитию «Термоэлектрики» (Москва) Алексей Лесив, замдиректора по развитию «Компании СМД» (Тольятти) Рустам Хусаинов, начальник отдела по развитию столичной «Спецавтоматики» Марина Шулекина и заместитель директора по науке НПП «Теплохим» (Москва) Людмила Натейкина.

От науки выступят екатеринбуржец, к.т.н., доцент, начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов и начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов.

Международная конференция завершится сессией вопросов и ответов.

Экспертами конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» стали заместитель председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов, технический директор компании «Лаборатория “Евростиль”» Олег Ламкин и Сергей Копылов.

Спонсоры – производители огнезащитной продукции «Территория цвета» и «Тизол».

Фото: ИД «МедиаПро»