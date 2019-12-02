В Тюмени прошла конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В Тюмени, 28 ноября, состоялась международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Основными темами для обсуждения стали борьба с контрафактом на рынке огнезащиты и ноу-хау отечественного производства.

Мероприятие привлекло внимание десятков специалистов из компаний нефтегазовой отрасли, среди них – «Газпром проектирование», «Красноярскгазпром нефтегазпроект» и «СИБУР Тобольск». В нефтегазовую столицу России съехались производители и поставщики огнезащитной продукции, в частности, «Коррзащита», НПК «Огнехимзащита», «Химцентр», сервисные и проектные организации.

Эксперт конференции, начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов, предваряя свое выступление, подчеркнул, что все премьеры отраслевых новых продуктов происходят на конференциях, проводимых ИД «МедиаПро». Новинку он представил последним.

Выступления открыл представитель по Уральскому региону и Республике Казахстан компании Roxtec Дмитрий Нехорошков. Он рассказал о своей организации. По его словам, в активе компании есть свой испытательный центр, в котором проводят испытания продукции перед сертификацией, климатическая камера, химическая лаборатория и электролаборатория. В своей работе Roxtec стремится добиться максимальной герметичности кабельных проходок. Помимо производства кабельных и трубных вводов компания занимается обучением организаций, шеф-монтажом оборудования и аудитом оборудования.

Начальник отдела огнезащитных материалов «Тизола» Андрей Конышев представил как старые, так и новые разработки компании. Он подчеркнул, что в 2019 году общая площадь защищенных конструкций в России, Белоруссии, Казахстане и Китае составит более 3,5 млн квадратных метров. Одно из ноу-хау предприятия – решение проблемы восстановления старой огнезащиты на действующих объектах. А. Конышев предложил взять пробы старого покрытия, испытать его, а по итогам тестов покрыть конструкции базальтовыми материалами. Затраты, по его словам, снижаются в 2–3 раза.

Инженер по маркетингу отдела огнезащитных материалов «Тизола» Екатерина Гордеева затронула проблему контрафакта на рынке огнезащиты. По ее словам, на завод приходят письма с предложениями сертифицировать материалы. При этом обговаривается только сумма и время подготовки документа. Специалист привела пример «серого» сертификата на конструктивный огнезащитный материал, по характеристикам которого понятно, что это горючий продукт.

«Двухслойная конструктивная огнезащита, состоящая из теплоизоляционного слоя вспучивающейся огнезащитной краски, обеспечивает следующую огнезащитную эффективность по приложению. Теплоизоляционный материал толщиной 2,5 мм и огнезащитная краска толщиной 2,3 мм обеспечивают 1 группу огнезащитной эффективности в 150 минут. Заявленные толщины практически не сдерживают тепловой поток при огневом воздействии»,– сказала Е. Гордеева.

Проблему контрафакта поддержал коммерческий директор «Территории цвета» (огнезащитные материалы «ДЕКОТЕРМ») Иван Кучушев. Он выделил основные проблемы на рынке напыляемых огнезащитных составов. Одна из них – замена материалов в ходе реализации проекта на более дешевые. В итоге на рынок попадает фальсификат.

«Очень много гаражных производств огнезащитных составов. Они быстро появляются и исчезают. Производители огнезащитных напыляемых составов гораздо больше страдают от таких гаражных производств, чем компании, выпускающие теплоизоляционные материалы», – подчеркнул И. Кучушев.

Эксперт выделил фактор низкой цены «гаражных» материалов, что связано с отсутствием затрат на лаборатории, квалифицированный персонал и входной контроль материалов. В качестве выхода из ситуации он предложил жестче подходить к выбору материалов и подрядчиков.

Региональный торговый представитель Rockwool Александр Зыков переместил внимание публики с проблемы контрафакта на продукцию крупной компании. Он представил основные продукты международной корпорации для звукоизоляции (марка RockFon), сельского хозяйства (субстраты из каменной ваты Grodan), огнезащитные материалы Rockfire и теплоизоляцию. А. Зыков, отмечая востребованность продукции Rockwool в России, заявил, что все четыре отечественных завода компании стали самыми загруженными среди предприятий концерна.

Заместитель технического директора компании «Плазма-Т» Владимир Леонтьев представил новинку предприятия – модуль автоматического дозирования пенообразователя «Спрут-СД». Основные достоинства агрегата – отсутствие потерь давления при смешивании с пенообразователем, высокий уровень автоматизации, основная и резервная линия дозирования. Сергей Копылов подчеркнул, что система после прерывания восстанавливается быстрее чем за 20 секунд.

Технический директор питерского «Сталта» Сергей Калашников продолжил тему отечественных разработок для пожарной безопасности объектов НГК. Одна из них решает проблему высокого расхода пены, автономности и низкой адгезии пены. Установка пожаротушения компрессионной пеной «СТАЛТ» представляет собой блок-бокс с огнестойкостью второго или первого типа с теплоизоляцией и емкостью с водой на 6-8 кубов. Агрегат способен работать без подвода электропитания, и ему хватает запаса сжатого воздуха. Как отметил С. Калашников, по сути дела, это один большой автономный огнетушитель.

Директор по развитию столичной «Термоэлектрики» Алексей Лесив представил разработку, способную предотвратить пожар на электрооборудовании еще до его первых признаков возгорания. Их количество может кардинально снизиться, если решить проблему перегрева контактов, уверен А. Лесив. Для этого достаточно использовать технологию термоиндикатора.

«При нагревании белые точки становятся черными – это значит, что один из контактов перегревался», – сказал А. Лесив.

Обнаружив перегрев контактов, можно принять меры задолго до возможного ЧП и тем самым предотвратить его. Специальные наклейки, выделяющие газ при достижении определенной температуры, справляются с этим лучше практикуемого тепловизионного контроля. Датчик почувствует газ, а значит, человек получит вовремя сигнал об опасности.

Заместитель директора по развитию тольяттинского предприятия «Компания СМД» Рустам Хусаинов представил решение для взрывоопасных объектов – пункт контроля и управления С2000-ПКВ. Это оборудование является совместной разработкой его организации и компании НВП «БОЛИД» (Москва).

«В 2019 году “Компания СМД” и “Болид” запустили в серию пункт контроля и управления С2000-ПКВ. Это решение позволяет применять приборы во взрывоопасных зонах», – сообщил Р. Хусаинов.

Агрегат поставляется в двух исполнениях – с пультом С 2000М и установкой иных устройств.

Доцент, начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов вернул внимание публики к проблемам повышения огнестойкости конструкций. Эксперт из Екатеринбурга рассказал об основных аспектах разработки, методах контроля проектов огнезащиты и нарушениях в них. Нередко на объектах наблюдается некачественная подготовка поверхности, нарушаются технологии нанесения материала и эксплуатации. Одна из причин появления на рынке некачественной огнезащиты – подмена материала. На испытания поступает один продукт, а по факту производится другой из иных компонентов.

Тему продолжил главный инженер «Территории цвета» Дмитрий Гребцов. Он пояснил, почему производители огнезащиты вопреки пожеланиям клиентов не могут испытывать все материалы для каждого объекта. По его словам, в России не так много предприятий, способных финансово потянуть испытания для десятков объектов. В противном случае рынку придется перейти на импорт, а там «иной денежный ресурс». Соответственно, иностранцы будут диктовать правила и цены. Как выход из ситуации – применение расчетно-аналитического метода при разработке проектов огнезащиты.

Заместитель директора по науке НПП «Теплохим» Людмила Натейкина вернулась к теме новинок на рынке огнезащитной продукции. Компания решила проблему применения ЛКМ в экстремальных условиях благодаря инновационной технологии производства полимеров. Специалисты на основе технологии органофункциональных альфа-силанов создали материалы «Неофлейм 518 СП» и «Неофлейм 518 УП» (для углеводородного пожара). Эти продукты можно применять целый год.

Начальник отдела по развития «Спецавтоматики» (Москва) Марина Шулекина рассказала об основных ошибках проектирования систем газового пожаротушения, влияющих на работу оборудования и тушение возгораний.

Среди них – ошибки при расчете массы газового состава, трубной разводки в помещении и заточенность программного обеспечения под определенного производителя. Также немаловажный фактор уже при использовании оборудования – нарушение требований монтажа. Эти факторы негативно влияют, в частности, на работу газа Novec 1230. Специалист по маркетингу 3М Алина Сафонова подчеркнула, что для Novec правильность проекта – 50 % успеха.

Конференцию завершил Сергей Копылов. Он представил отечественный аналог газа 3М Novec 1230.

«Принципиально новое огнетушащее вещество – этот продукт по своему составу типичный углеводород фторированный, гидрофторуглеводород», – сообщил С. Копылов.

По его словам, у газа молекулярная масса чуть меньше, чем у Novec из-за отсутствия кислорода, он лучше тушит, для него характерна низкая огнетушащая концентрация. Время жизни разработки в атмосфере чуть побольше, а также он несколько прочнее фторкетона. Как ожидается, газ будет дешевле на 22 % при производстве в 200 тонн в год. Разработчики подали заявку на патент.

Материалы конференции:

«Огнестойкие, герметичные кабельные и трубные вводы», Дмитрий Нехорошков, представитель по Уральскому региону и Республике Казахстан, Roxtec (Москва)

«Негативные явления при обороте средств огнезащиты», Екатерина Гордеева, инженер по маркетингу отдела огнезащитных материалов, «Тизол» (Нижняя Тура)

«Рынок напыляемых огнезащитных составов — основные вопросы отрасли», Иван Кучушев, коммерческий директор, «Территория цвета» (Москва)

«Огнезащитные решения Rockwool», Александр Зыков, региональный торговый представитель, Rockwool (Тюмень)

«Система автоматического дозирования пенообразователя Спру-СД », Владимир Леонтьев, заместитель технического директора, «Плазма-Т» (Москва)

«Технология раннего обнаружения пожаров, вязанных с электрооборудованием», Алексей Лесив, директор по развитию, «Термоэлектрика» (Москва)

«ППКОП С2000-ПКВ – совместная разработка НВП «БОЛИД» и «Компания СМД». Новые возможности проектирования ОПС во взрывоопасной зоне», Рустам Хусаинов, заместитель директора по развитию», Рустам Хусаинов, заместитель директора по развитию, «Компания СМД» (Тольятти)

«Разработка проектных решений по повышению огнестойкости конструкций. Контроль качества огнезащитных работ», Артем Акулов, к.т.н., доцент, начальник адъюнктуры, Уральский институт ГПС МЧС России (Екатеринбург)

«Ключевые проблемы при разработке проектов огнезащиты», Дмитрий Гребцов, главный инженер, «Территория цвета» (Москва)

«Новый подход к огнезащите металлоконструкций», Людмила Натейкина, заместитель директора по науке, НПП «Теплохим» (Москва)

«Ошибки проектирования систем газового пожаротушения», Марина Шулекина, начальник отдела по развития, «Спецавтоматика» (Москва)

«Проблемы применения газовых огнетушащих веществ с высокой точкой кипения», Сергей Копылов, начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров, ВНИИПО МЧС России (Москва). В соавторстве со Смирновым Н.В.

Фото: ИД «МедиаПро»