Минюст подготовил проект по отмене 3,7 тыс. актов СССР

Министерство юстиции России 2 декабря вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «О признании не действующими на территории Российской Федерации актов СССР и их отдельных положений». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Постановление включает 3709 пунктов. В него вошли документы, касающиеся ценообразования, промышленности, торговли, социальной политики, пожарной безопасности и иных отраслей. Как отмечает пресс-служба Минюста, разработчики не стали включать в проект нормы о северных надбавках и районных коэффициентах. Список актов представлен в хронологическом порядке – от документа, датированного июлем 1923 года (первый год существования СССР), по 15 августа 1991 (развал страны).

Проект предусматривает отмену таких актов о пожарной безопасности объектов, как:

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 2 ноября 1939 г. № 1816 «О пожарной охране сельских населенных пунктов»; Постановление Совета Министров СССР от 30 октября 1950 г. № 4478 «О мерах по усилению пожарной охраны в театрально-зрелищных предприятиях

и музеях»; Постановление Совета Министров СССР от 19 сентября 1953 г. № 2449 «Об организации пожарно-производственных команд на промышленных предприятиях Министерств и ведомств»; Постановление Совета Министров СССР от 8 апреля 1965 г. № 305 «О повышении заработной платы отдельным категориям работников военизированной пожарной охраны министерств охраны общественного порядка союзных республик»; Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1969 г. № 773 «О некоторых вопросах материально-бытового обеспечения работников профессиональной пожарной охраны Министерства внутренних дел СССР»; Постановление Совета Министров СССР от 25 июня 1974 г. № 521 «О порядке оплаты работ по сооружению охранной и пожарной сигнализации на предприятиях, в организациях и учреждениях»»; Постановление Совета Министров СССР от 26 декабря 1977 г. № 1115 «Об утверждении Положения о государственном пожарном надзоре в СССР»; Постановление Совета Министров СССР от 19 марта 1986 г. № 356 «О внесении изменений и дополнений в Положение о государственном пожарном надзоре в СССР»; Постановление Совета Министров СССР от 29 августа 1988 г. № 1058 «О мерах по дальнейшему укреплению пожарной безопасности в стране» и ряд других.

Документ за исключением ряда положений вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

Общественное обсуждение проекта постановления завершится 8 декабря 2019 года. С полным текстом акта вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Напомним, в начале октября МЧС России подготовило свой документ о признании недействительными норм СССР в сфере пожарной безопасности. Акт вступит в силу в июне 2020 года. В обсуждении проекта приняли участие два человека.

Фото: Sputnik