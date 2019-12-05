«Русские краски» сертифицировали два огнезащитных состава

Компания «Русские краски» в ноябре сертифицировала два огнезащитных лакокрасочных материала для стальных конструкций. Документы опубликованы в реестре Росаккредитации.

Первый сертификат был выдан на систему конструктивной огнезащиты «Prodecor PYRO Конструктив». Документ действует в течение пяти лет с 19 ноября. Система состоит из теплоогнезащитного состава «Prodecor PYRO 1» и огнезащитного терморасширяющегося состава «Prodecor PYRO 2». Она обеспечивает третью группу огнезащитной эффективности при толщине «Prodecor PYRO 1» 3,5 мм и «Prodecor PYRO 2» в 2 мм с расходом огнезащитного материала в 4 кг/м2 при испытании на металле толщиной в 3,4 мм, обработанном грунтом ГФ-021.

Еще один сертификат ярославский производитель получил на огнезащитный терморасширяющийся материал«Prodecor PYRO 2». Документ действует с 20 ноября до 19 ноября 2024 года. Продукт обеспечивает четвертую группу огнезащитной эффективности при толщине не менее 2,2 мм и расходе 4,4 кг/м2 с грунтом ГФ-021 на металле толщиной в 3,4 мм.

Оба сертификата выдала испытательная лаборатория «Альфа «Пожарная Безопасность»» (Тульская область, Новомосковск).

Фото: news.yartpp (Ярославская областная торгово-промышленная палата)/цех «Русских красок»